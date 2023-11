Alex Márquez, en COPEGP: "Sigo creyendo en ser campeón del mundo de MotoGP"

El piloto español de MotoGP Alex Márquez ha estado este martes en los micrófonos de COPEGP con nuestro compañero Carlos Miquel y ha dejado claro que no pierde la ilusión de ser campeón del mundo de la categoría.

"Sigo creyendo en ser campeón del mundo. Soñar es gratis. Trabajo y tengo la ilusión de ello. De los 28 a los 32 es cuando mejor estás, asique hay que intentar aprovechar eso", reconoció el pequeño de los hermano Márquez.

Precisamente su hermano Marc será su compañero el año que viene y sobre esta circunstancia apunta que deportivamente "es positivo": "Tendré un compañero muy rápido y hará que el equipo y yo mismo subamos".

En cuanto al aspecto negativo de este fichaje podría ser "la presión" como él mismo señala pero apunta que "yo me adapto bien a ella".

Alex Marquez llega después de la caída que sufrió el pasado fin de semana en Tailandia cuando se encontraba luchando por el grupo de cabeza.

Alex confiesa que "no duele muchísimo" y de 0-100 "estoy al 90". "Cuando más sufro es cuando duermo, en la cama, de lado izquierdo. Encima de la moto estaba bastante bien", añade el piloto español.

En el aspecto deportivo de esa caída, Márquez lamentó "una nueva oportunidad perdida como en Austin o Le Mans" y no quiso entrar a valorar en qué puesto hubiera acabado si no hubiera tenido esa caída.

En otro orden de cosas, valora positivamente el año que ha tenido, aunque no oculta que "cuando faltan resultados, quizas de cara al público no ha sido tan buena, pero me he sentido muy bien".

Sobre la lucha por el Mundial de este año entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia, Alex está convencido que "les dejarán competir hasta el final".

Por último, valoró el número de carreras al sprint de cara a la temporada que viene: "Como piloto diré que 20, con las sprint incluidas, para nosotros sería como tope. Se van a ir a 22...no son dos más, son cuatro más.".

Si quieres ver la entrevista íntegra pincha en el vídeo que aparece a continuación.

Vídeo