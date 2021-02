Spray para canas, una curiosa técnica para pintarse las pecas

Las pecas dan un extra de juventud y frescura a nuestro rostro. Pero si no las tienes de forma natural existe la alternativa de maquillarlas. "La moda de las pecas viene propiciada por algunos fotógrafos y, sobre todo, por el afán de aceptarnos cada vez más a nosotros mismos. Es decir, antes veíamos las pecas como una imperfección, pero hemos aprendido a verlas formar parte de nuestro rostro", señala. Ahora no se cubren, no se esconden, no se tapan. ¿Cómo? La maquilladora profesional, Cristina Lobato, explica a cope.es las técnicas y cómo aplicarlas para que parezca que naciste con ellas:

LÁPICES DE CEJAS O SPRAY DE RAICES

Las pecas se pueden maquillar con lápices de cejas de diferentes tonalidades para que quede más natural. Una peca nunca es exactamente igual que otra, ni tienen el mismo color. Se van punteando sobre la piel, por la zona de pómulo y nariz.

Existe otra técnica curiosa para crear pecas. Algunos profesionales las maquillan con un spray para retocar raíces y canas del cabello, pulverizándolo sobre el rostro a distancia.

Sin embargo, existe un producto especializado en el mercado que es específico para hacer pecas. ¿Diferencia con lápiz de cejas? Este producto dura al menos dos días sobre la piel. Se van punteando las pecas sobre el rostro y luego se sellan con el dedo para que quede más natural.

¿Otra técnica? El tatuado, hay gente que se las tatúa con tatuaje convencional o con microblanding.