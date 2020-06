¿Sabes que cada espacio de la casa tiene una flor adecuada?

Las flores son la decoración ideal para alegrar nuestra casa en cualquier momento. La gran variedad de flores en el mercado nos permite incluso elegir aquellas que más vayan con nosotros y colocarlas en ese rincón especial del hogar. La energía de las flores frescas lo inundará. Pero no todo vale para decorar con ellas, toma nota de estos consejos a COPE Cool de Antonio Martínez, vicepresidente de Interflora España, y verás qué cambio:

La energía de las flores frescas inundará tu casa

EL MEJOR LUGAR

Cualquier lugar es bueno para colocar un ramo de flores frescas. "Hay que tener en cuenta la cantidad de luz a la hora de elegir la ubicación. El salón suele ser el espacio perfecto para colocar un buen centro de flores frescas, sobre todo en la mesa o en algún lugar destacado del comedor", explica.

Esó sí deberíamos "evitar flores de olores extremadamente intensos, tipo Lilium Oriental o Nardos, ya que su olor a veces puede ser excesivo si el salón y comedor"·.

Lacocina es el lugar de encuentro de la casa, así que es perfecto para tener flores

La cocina es el lugar de encuentro de la casa, así que es perfecto para tener flores, pero procura colocarlas lejos de fuentes de calor y corrientes. Es un espacio, advierte Antonio Martínez, donde "funcionan muy bien los floreros solo de verdes con ramas de hiedras, eucaliptos o monsteras".

Nada mejor que entrar en casa y contemplar un arreglo floral. "Aquí las flores olorosas nos ayudan a conseguir un impacto extra ya que nos transportan a un jardín por la agradable fragancia de muchas variedades que podemos encontrar en las floristerías.

SÍ, FLORES EN EL BAÑO

También tener flores en el baño nos "ayudará a crear un ambiente más relajado y acogedor y disfrutar de un ambiente zen y en calma".

Los baños son un entorno perfecto en general para las plantas y hojas verdes como los helechos "dan muy buen resultado debido a que necesitan humedad".

Y si ahora trabajamos en casa, las flores frescas y las plantas pueden ser un buen compañero. "Potencian la creatividad, energía y concentración"; señala Antonio Martínez. "Está demostrado que las flores y plantas ayudan a relajarnos, purifican el aire, absorben radiaciones y hacen que nuestras sesiones de trabajo sean más amenas".

IDEAS PARA DECORAR TU CASA CON FLORES

.- En centros de mesa. Este tipo de arreglo le dará vida a tu salón y al comedor. En este caso es mejor optar por ·composiciones bajas circulares".

.- Flores en jarrones DIY (Do it ypourself (hazlo tú mismo). "Reciclar envases o utilizar vasos y tazas de porcelana como jarrones, puede ser una gran idea para decorar tu casa con pequeños ramos de flores. Las composiciones con jarrones de diferentes tamaños también quedarán muy bien".

.- Combinación de botellas de vidrio (de vino, por ejemplo) con algunas flores de tallo largo siempre es muy acertado.

.- Rosas en cualquier lugar. Quedan perfectas en cualquier rincón de tu casa. Elige el color de las rosas en armonía con el color de tu casa y disfruta de su fragancia. Las “Garden Rose” son variedades de tallo mas corto, que tienen una apertura total y mucha fragancia".

· Orquídeas en tu zona de trabajo, por su "equilibrio y armonía se adapta muy bien a estos espacios". Las mas resistentes son las orquídeas Cymbidium, que podemos encontrarlas durante todo el año, aunque en los meses fríos, su precio es notablemente mas bajo ya que están en plena temporada. Otra opción es una planta de orquídea Phalaenopsis, que con muy poca agua y muy pocos cuidados, nos permitirán disfrutar de su floración durante meses.

¿Quieres saber más sobre decoración? No te pierdas los PODCAST de COPE Cool, el programa de tendencias en moda, belleza y decoración de COPE

LISTADO DE PODCAST:

Entrega número 25 de COPE Cool (4/03/2020) El impacto del coronavirus en la moda, tendencias de maquillaje y cómo decorar con flores

Entrega número 24 de COPE Cool (19/02/2020) La magia de David Delfín, riesgos de la luz azul para la piel y cómo será tu casa en 10 años

Entrega número 23 de COPE Cool (5/02/2020) Ana Locking, el truco para blanquear tus dientes y cómo decorar tu casa para ser más feliz

Entrega número 22 de COPE Cool Dominnico, el diseñador cautiva a Rosalía, cómo reconocer tu tipo de piel, y cómo introducir muebles vintage en tu decoración

Entrega número 21 de COPE Cool Jorge Vázquez, fichaje estrella para Pertegaz, mitos sobre el cuidado de la piel y la pasarela de los Globos de Oro

Entrega número 20 de COPE Cool Looks para triunfar esta Navidad, los zapatos más chic con Sara Navarro y la esteticista preferida por as famosas, María Baras

Entrega número 19 de COPE Cool Modesto Lomba, conseguir una piel 10 pese al frío y decoración maximalista para esta Navidad

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool 5 looks imprescindibles, moda en los MTV y los beneficios del arte en los espacios de trabajo

Entrega número 16 de COPE Cool Petro Valverde, Silvia Abascal, Francine Gálvez, la moda de los jeans anchos y las ingeniería de las 'fajas' de Kim Kardashian

Entrega número 15 de COPE Cool El diseñador Moisés Nieto, la caída estacional de pelo y cómo serán los hogares del futuro

Entrega número 14 de COPE Cool Los mejores maquillajes del festival de San Sebastián y los imprescindibles de las celebrities

Entrega número 13 de COPE Cool El truco definitivo para prolongar tu bronceado, cortes de pelo 'trend' y cómo decorar este otoño

Entrega número 12 de COPE Cool.Juan Duyos, el bañador perfecto, fotoprotectores de moda y la decoración que debes desterrar ya de tu casa

Entrega número 11 de COPE Cool Agatha Ruiz de la Prada, la Academia del Perfume y los bañadores para este verano

Entrega número 10 de COPE Cool El 'no makeup' de Eduardo Ferreira, la magia de las guayaberas de Carlos Herrera y cómo 'veranizar' tu casa

Entrega número 9 de COPE Cool. Las joyas de las royals, lo último en medicina estética y los abalorios de pelo más chic

Entrega número 8 de 'COPE Cool' Trajes para la Feria de Abril, maquillaje para el calor, 'must' para decorar mesas y cortes de pelo masculinos

Entrega número 7 de 'COPE Cool'' Sara Navarro, tendencias para novias, el Fitness de las Influencers y lo último en piel para decorar paredes

Entrega número 6 de 'COPE Cool' Tamara Falcó, cosmética natural, moda sostenible cómo conseguir unas pestañas de infarto

Entrega número 5 de 'COPE Cool'Teria Yabar, 'deco' en primavera y tendencias en uñas y pelo

Entrega número 4 de 'COPE Cool' Roberto Verino, lo último en barbas, diseño de cejas y cómo decorar un evento

Entrega número 3 de 'COPE Cool' Cosmética antipolución, Casa Decor y Kel universo Lagerfeld

Entrega número 2 de 'COPE Cool' Teresa Helbig, maquillaje para hombres, maison Dior y cómo poner los cuadros en tu casa

Primera entrega 'COPE Cool'300 secretos de belleza, las tendencias de la MBFW y cómo ordenar tu casa para ser feliz