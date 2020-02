¿Cómo perfilar tus labios en marrón, tendencia este 2020, para no parecer Britney Spears en los 90?

Ya lo hemos visto en numerosas celebrities. Rosalía, Gigi Hadid, la española Aitana o el clan Kardashian. Ahora Kaia Gerber sigue los pasos confirma con su último beauty look que el perfilado de labios en marrón, tan típico de los 90, volverá a ser tendencia este 2020. "Ya no perfilaremos los labios de manera tan exagerada como en los 90 sino que la tendencia será crear un sombreado más sutil hasta integrarlo en el color nude del labial", explica Cristina Lobato, maquilladora profesional.

¿Cómo aplicarlo para no parecer Britney Spears en los 90?. Apunta:

1. Este tipo de perfilado nos ayuda a aumentar el labio y a falsear un poco la forma y el grosor, de esta manera corregimos ciertas asimetrías.

2. Es importante utilizar, antes de maquillar, un primer de labios aunque es cierto que el perfilador nos ayudará bastante a fijar el maquillaje.

3. Perfilamos desde las comisuras hacia la parte central del labio, nos salimos unos milímetros de las comisuras y cuando vamos a elevar hacia la parte central vamos naturalizando el delineado. En este punto vamos marcando con el perfilador por la propia línea natural que tiene el labio.

4. Para que no quede muy artificial el perfilado marrón lo difuminamos hacia el interior del labio para que no quede marcada ninguna línea. Elegimos un tono de labial que sea un poco más clarito que el perfilador pero que a la vez sea muy natural para que no haya tanto contraste.

5. Escoge este perfilado en momentos muy puntuales y evita que quede demasiado artificial ya que el contraste puede fallar entre perfilador y labial.