Los looks más internacionales llegan a las influencers españolas

Estos días ha tenido lugar al otro lado del charco los Hollywood Film Awards. La actriz estadounidense Dakota Johnson ha sido una de las protagonistas en los estilismo de estos premios luciendo un traje de chaqueta de la firma Yves Saint Lauren. Johnson ha apostado fuerte para esta ocasión mostrando una de las tendencias claves en estas últimas semanas. Las lentejuelas, el cuello de esmoquin y las hombreras han sido otro de los puntos claves de su look. La actriz deja claro que es una seguidora más de las tendencias punteras a nivel internacional. Este mismo outfit lo ha destacado en su cuenta de instagram la actriz española Paula Echevarría.

También aplauso para la it girl internacional y escritora británica Alexa Chung. Todo un ejemplo de elegancia y que en su instagram nos adelantaba otra de las tendencias que están tomando relevo en la moda española: los estampados de flores, que dejan claro que forman parte del otoño. Esta tendencia la ha sabido llevar muy bien Jeanne Damas o la española Lovely Pepa.





También los abrigos de cuadros se han sumado a las nuevas tendencias de streetstyle. Valentina Ferragni subió a su feed de instagram un look con un abrigo de cuadros rojos y negros. La hermana de Chiara demuestra una vez más que también es un icono en moda y belleza.

En Sevilla se han celebrado premios MTV y en la alfombra roja han desfilado numerosas celebrities e influencers. En primer lugar, el look de la cantante española Rosalía fue uno de los más llamativos del evento. La catalana ya nos tiene acostumbrados a pisar fuerte en el escenario pero las alfombras rojas también son su fuerte y, en este caso, ha apostado por un traje de chaqueta de dos piezas y de lunares blancos y negros haciendo un guiño a su patria.

GRAF1922. SEVILLA, 03/11/2019.- La cantante española Rosalía posa durante el photocall de los premios MTV European Music Awards (EMA) que reconocen a los principales artistas europeos del momento, este domingo en Sevilla. EFE/Raúl Caro CadenasRaúl Caro Cadenas

Entre las galardonadas también resalta el estilismo de Lola Índigo, más conocida como Mimi por su paso en la Academia de Operación Triunfo hace un par de años. La cantante ha escogido una prenda de la que hablábamos hace semanas y que no ha pasado desapercibido: un vestido de tul rosa. Además la ex triunfita no solo ha resaltado por el vestuario, sino que también ha dejado lucir una larga melena recogida con una coleta.

Finalmente los accesorios han sido otro de los protagonistas de estas semanas. Los años 60 vuelven pisando fuerte a través de joyas y complementos inspirados en firmas de lujo como Schiaparelli, Versace o Dolce & Gabbana.

Parece que el frío ya está aquí, que ha llegado para quedarse, así que hay que aplicarse y cambiar ya de una vez nuestro armario. Si tienes pensado irte de compras toma buena nota porque en la nueva entrega de COPE Cool, la número 17, conocemos los 5 looks que no te pueden faltar esta temporada y también cómo combinarlas de la mano de Montse Figueras, creadora de Miandco.

En nuestro apartado de belleza hablamos de ellas, las grandes olvidadas de nuestro maquillaje y unas imprescindibles; las brochas, sin ellas nuestro aspecto no luciría igual. Te contamos cuáles son mejores, tipo de pelo, si debes lavarlas, novedades y cómo usarlas. Nos lo cuenta una maquilladora de primera, Mariló Herranz maquilla a políticos y por cierto, nos revela alguno de sus secretos de imagen.

Nuestra 'it girl' Lourdes Crespo se ha aplicado bien una vez más y nos trae las últimas apuestas en moda y belleza de las influencers. En esta ocasión nos habla de las que se mueven en el ámbito internacional y también de los estilismos que más le han llamado la atención en los MTV.

No nos moveremos de ese ámbito internacional porque nos vamos a conocer lo que se cuece fuera de nuestras fronteras en moda y belleza. Y quien mejor para abrir este 'kiosco' de COPE Cool que Paloma Herce, periodista de moda y colaboradora en varias cabeceras como Telva o Elle.

Y por último en decoración hablaremos de la importancia del arte en los espacios de trabajo y cómo nos beneficia trabajar en lugares que estén bien diseñados y cuidados con mimo con Laura Gärna.

No te pierdas la entrevista y pincha ya en la entraga número 17 del podcast ¡Te esperamos!

