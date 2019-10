Kim Kardashian reinventa la faja, una de las tendencias de la temporada

La faja nunca ha dejado de utilizarse, y si no que se lo pregunten a más de una cuando ha tenido que vestirse para un acontecimiento importante. Lo que pasa es que con el lanzamiento de ‘Skims’ la firma de fajas de Kim Kardashian (con la que nada más salir al mercado ganó dos millones de dólares) ha revolucionado este complemento con el que las mujeres “estilicemos y potenciemos nuestra figura”.

Como nos cuenta Silvia Clemente en ‘COPE Cool’, periodista de ‘Cosmopolitan’, esa es la clave por la que las fajas de Kardashian han revolucionado el mercado “por la estrategia que ha utilizado a la hora de vender el producto, tan simple como cambiar el lenguaje y mandar el mensaje de que las fajas –más allá de la idea que siempre tenemos de que reducen nuestra figura y camuflan nuestros desperfectos- sirven para estilizar y potenciar nuestra figura”.

Además, cabe destacar también que con el lanzamiento de su marca ha logrado entrar en el grupo de los milenials, las jóvenes entre 25-35 años, por lo que ha tenido un mayor incremento de relevancia.

Y no solo eso, como señala Silvia “es que ha dado un paso más, a la hora de contar con numerosas tallas, colores y distintas formas de fajas”.

Así, disponemos de tallas que van desde la XXS hasta las 5XS; y en cuanto a las tonalidades nos ofrece hasta 9 colores distintos, dejando atrás el clásico color visón.

Pero sin duda, lo más revolucionario son los distintos formatos de fajas: desde la braga, body, tanga y… como nos cuenta sorprendida nuestra compañera “tiene un faja que te cubre una pierna hasta la mitad del muslo, y en la otra solo la línea de las bragas. Esta faja sirve para los vestidos que llevan raja”.

En definitiva, Kardashian logra que veamos esta prenda como una aliada no solo en ocasiones especiales sino también que la utilizamos en el día a día bajo cualquier prenda.