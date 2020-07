En tu bolsa de playa nunca debería de faltar esto

En el recuerdo de todos está una canción cuyo estribillo pegadizo repetía 'no te olvides la toalla cuando vayas a la playa'... Y es muy sensato el consejo, porque la toalla es fundamental ya que, después de cada baño, ya sea en el mar o en la piscina, es necesario secar cuerpo y rostro (no viene mal llevar también una toallita pequeña para la cara y las muy prácticas toallitas húmedas multiuso). Hay quien prefiere una esterilla, son cómodas y ligeras, pero no cumplen la función de secar. Las hay incluso reversibles, toalla por un lado y esterilla por otro.

En cualquier caso, la toalla es un elemento más que llevar a la playa o piscina. Se necesitan más cosas. Por ello, el primer paso es elegir una bolsa grande, un cesto o capazo (muy de moda por cierto) o incluso una mochila con bandolera. Tiene que ser resistente, con mucha capacidad y algún compartimento (o un "organizador") porque habrá que llenarlo de muchos elementos imprescindibles y localizables. Hagamos lista:

-Protector solar para repetir varias veces. Para la cara, son muy buena idea los protectores compactos con polvera.

-Peine o cepillo pequeño y algún elástico por si queremos recogernos el cabello.

- Un abanico

-Un neceser para separar lo que es propiamente de toilette del resto del contenido del bolso.

-Un pareo para pasear por la playa o acercarse al chiringuito.

-Otro traje de baño , ya que no es recomendable permanecer muchos tiempo con el húmedo.

-Una botella de agua. La compañera de todo el año, se hace más indispensable.

-Opcional, pero muy recomendable, un spray de agua termal o una bruma refrescante para pulverizar el rostro cuando se sienta sofocado.

-Sombrero y gafas, mejor puestos desde casa, ahorraremos espacio en nuestro capazo.

- Hay quien lleva tentempié, bocata, fruta... y por supuesto, dinero, llaves y documentación. ¡Ah! Y un buen libro, el compañero inseparable de las horas de playa.

