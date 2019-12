Diez consejos para no hacer el ridículo en tu cena de Navidad de empresa

Como cada año la celebración de la cena de Navidad de nuestra empresa nos supone un quebradero de cabeza a la hora de elegir la ropa más apropiada. Nuestro outfit no debe de olvidar que ante todo la cena es un evento de trabajo, con lo que hay que optar algo que no se pase en ningún sentido (ni de color, ni de forma, ni trasparencias), pero que tampoco sea soporífero.

La experta en moda, Lourdes Crespo nos da consejos para saber dónde esta la raya y no traspasarla:

Informal pero teniendo en cuenta el estilo de la empresa

No es lo mismo trabajar en una tienda de moda que en una Big Four. En el primer caso son personas que trabajan en su día a día rodeadas de las últimas tendencias y por ende, arriesgaran más. Y en el segundo es un estilo más ejecutivo y formal.

Llevar siempre colores oscuros

Es un must. En mujeres se pueden resaltar colores mediante accesorios o maquillaje y los hombres en camisas o corbatas, pero acierto seguro si llevamos un conjunto oscuro

Menos es más

Basta con resaltar una parte del look ( maquillaje, joyas o prendas). Si potenciamos todo, corremos el riesgo de ir como un cuadro.

Maquillaje más trabajado

Al ser una cena de noche, es la oportunidad ideal para no ir tan casual como por el día en cuanto al maquillaje. Además, tenemos más tiempo para prepáranos que por las mañanas.

Bolso pequeño

Llevar lo justo en un bolso de noche o cartera en lugar de bolsos grandes que normalmente son los que se llevan a la oficina

Nada de vestidos midi

Al ser un evento formal, muchas veces menos es más. Si se opta por un vestido, el largo no puede sobrepasar los talones, aunque es preferible que, al no ser un evento informal, se opte por trajes de dos prendas (chaqueta y pantalón ) o unos jeans con una camisa. Apostamos antes por un look Chanel a un Balenciaga

Zapatos elegantes, tanto en hombre como en mujeres

Ahí resalta el verdadero estilo, y sino miren a Sarah Jessica Parker. Aunque siempre primando la comodidad, porque al ser de noche estaremos cansados del resto del día y disfrutaremos más de la velada.

Pelo recogido o semirecogido

Al ser una cena y estar sentado con más gente siempre es importante llevar el pelo recogido y no en la cara, además de dar un aspecto más higiénico, es más adecuado para la ocasión.



De acuerdo a tu estilo

No hace falta llevar un vestido largo de Oscar o de fin de año. Lo ideal es un traje de chaqueta o un vestido básico sin decorados en el tejido.

Una joya

Son un punto a favor si solamente se lleva una: es decir, o pendientes o pulseras o collar, pero no un mix.