Champú en seco; su mal uso puede perjudicarte

En poco tiempo se han convertido en uno de los imprescindibles de belleza. Hablamos de los champús en seco, poco conocidos hasta hace no mucho y ahora toda una revolución. Pero ¿qué son? ¿cómo se deben aplicar? ¿tienen contraindicaciones? "Sirven para eliminar la sobreproducción de grasa entre los lavados, lo que supone poder espaciar el lavado del cabello manteniendo la textura y el peinado, y aportando volumen al cabello", explica a cope.es la doctora Elena Martínez Lorenzo, dermatóloga de la Clínica Pilar de Frutos

Estos champús "debe ser visto como una solución de urgencia para aquellos días en los que el pelo está comenzando a necesitar un lavado sin estar del todo sucio".

También puede ser usado por aquellos que tienen un pelo excesivamente graso. "La limpieza con agua puede hacer que se estimule a las glándulas sebáceas del cuero cabelludo y produzcan más grasa, así su uso puede hacer menos esclavas del agua a este tipo de personas", añade la doctora.

¿Con qué frecuencia se puede usar?

Usarlo pero sin excederse. "Debe ser concebido como una solución de urgencia para el pelo sucio", es decir . que "no debe emplearse de manera excesiva, ni varias veces seguidas".

¿Cuáles son sus beneficios?

Es una solución "excelente" para limpiar el pelo y eliminar ese aspecto de suciedad. "La limpieza con agua del cuero cabelludo puede estimular las glándulas sebáceas presentes en él, fabricando más cantidad de grasa de la deseable, por lo que recurrir a la limpieza en seco puede significar la reducción de esta sobreproducción de grasa", advierte la doctora Martínez.

Además "es un maravilloso fijador del peinado, por lo que puede ser utilizado como primer".

¿Tiene contraindicaciones?

No conviene su uso excesivo entre lavados. "Las partículas del champú tienden a acumularse e impedir que el cuero cabelludo se oxigene de forma adecuada, con lo que el folículo puede llegar a atrofiarse y caerse". Además, "no debe nunca sustituir a la limpieza con agua y champú, ya que esta aporta unos beneficios sobre el cuero cabelludo que no tiene el champú en seco, como el masaje que estimula la circulación.

¿Por qué este champú tiene ese efecto secante?

Se trata de partículas de polvo que se pulverizan sobre el cuero cabelludo y que aportan "un aspecto seco y apagado. Este polvo absorbe la grasa del propio pelo, generando ese efecto de ausencia de grasa", explica la experta.

¿Cómo se debe aplicar?

El champú en seco "se debe de agitar muy bien antes de usarlo". Además "debe aplicarse una escasa cantidad y a una distancia de 20 a 30 centímetros del pelo. Hay que dejarlo actuar durante 1 o 2 minutos y después eliminar el exceso de producto con una toalla o con un suave cepillado". Un buen truco, advierte la doctora "es aplicarlo por la noche antes de dormir para que absorba la grasa del cabello durante el sueño nocturno".