Van Morrison, Georgie Fame y The Three Degrees en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.

“Van Morrison y Georgie Fame en un disco de duetos. Hay que decir que Van Morrison no ha tenido las puntas que a veces se tiene o que te da tener un megahit y luego estar dos o tres discos sin destacar, y luego otra vez, otro megahit. La carrera de Morrison ha sido siempre constante. Podemos decir que pasó una época de Valle en los años 80, pero después se vino arriba en los 90. Empezó a grabar cada vez más influenciado por eso aquí se acompaña, en este dueto, de Georgie Fame, que es una excelente teclista de jazz”, ha comenzado diciendo Herrera para pinchar Get On With The Show, de Van Morrison, y Georgie Fame.

Luego ha querido seguir con Let Me In Your Heart Again, de Queen. “Y de Van Morrison seamos capaces de pasar a una canción que fue hecha casi, casi, fue póstuma, a la memoria de Freddie Mercury”, ha preguntado el comunicador para presentarla.



“Y seguimos con Radio Carlitos Deluxe, los sábados por la noche, domingo al mediodía y en el momento en el que tú quieras a través de los podcast de COPE.es para poder escuchar cosas tan diversas como las que venimos oyendo. Ahora, con aquellas tres deliciosas negritas llamadas: The Three Degrees”, ha dicho Herrera para presentar la canción When will I see you again.

“Y siguen en compañía de la radio, esta radio que de vez en cuando coge algunos discos perdidos en la discoteca hace muchos años. Posiblemente no se escucha una banda de folk rock (que luego pasó mucho por el pop), pero que todos conocemos como Nitty Gritty Dirt Band”, ha explicado el comunicador para poner la canción, American Dream.