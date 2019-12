The Moody Blues, Gary Puckett y Jeff Cascaro en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.

El programa de este domingo 15 de diciembre de 2019 ha comenzado con la música de The Moody Blues, concretamente con la canción 'The story in your eyes'. "Cuando hablas de este grupo, toda la memoria se nos va a 'Las noches de blanco setén', pero hay más, canciones como esta. Rock alternativo bastante interesante. Este grupo estuvo activo hasta el año 2003, vendiendo unos 70 millones de discos", explicaba el comunicador.

"A Gary Puckett le hubiera gustado vender 70 millones de discos también", afirmaba Herrera antes de dar paso a la siguiente canción del programa:'Young girl', de Gary Phuckett y The Union Gap.

Más avanzada la emisión de hoy, encontramos canciones como 'Here I go again', de Whitesnake. "Habían salido de The Purple, no se llevaban bien entre ellos. Hubo un momento en el que pasaron de hacer un rock más comercial, viniendo de uno más duro. Algo que molestó a muchos de sus seguidores", detallaba Herrera.

Y para acabar... ¡un icónico 'Love is in the air' de Jeff Cascaro!, que ha hecho que los oyentes terminen el programa por todo lo alta y esperen ya al programa de la próxima semana.