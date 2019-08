Peggy Lee, Paul Simon y Jonny Blu en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. “El programa que más llevan esperando los oyentes desde probablemente, el advenimiento de la radio”, con ese tono de humor comenzaba Carlos Herrera la emisión de este domingo 25 de agosto.

“Traigo cositas en el cesto de todo color y sabor”, así introducía el comunicador una canción muy especial. Sonaba entonces, mientras él tarareaba, ese magnífico ‘You can call me’, de Paul Simon que cautivaba a los oyentes desde el inicio del programa.

Iba avanzando el programa, mientras Carlos Herrera introducía algún que otro "qué bueno, qué bueno" al son de las melodías de 'Are you lonesome tonight?' de Jonny Blu. "Lo primero que leí de él es que fue el primer artista caucásico triunfando desde China, no es del país, pero creció allí y es allí donde empezó. Los chinos lo tienen como un artista propio, es muy peculiar y hace cosas muy divertidas", explicaba Herrera.

"Cuando los conocí, pensé: qué cosa más sosa. Pero tengo que decir que ahora me han cautivado. Ellos son los hermanos Robinson, y eso que yo soy difícil de manejar", así dio paso Herrera a la canción de estos que se titulaba justamente así 'Hard to handle', de The Black Crowes.

Entre otras canciones, en esta nueva edición de 'Radio Carlitos Deluxe' pudimos escuchar a la gran Peggy Lee con su fabuloso 'Heart'. Se notaba que con este tema Herrera estaba disfrutando y al terminar afirmó "excelente Peggy Lee".

El programa iba tocando a su fin, cuando sonaba 'Tequila sunrise', de los Eagles. "Una canción que habla de un cóctel de tequila y una mujer, una noche, una playa... en la que deciden componer esta canción".