Joe Cocker, Marcus King y Rod Stewart en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales. Un espacio simplemente para escuchar música, para escuchar canciones, cosas que a lo mejor, a lo mejor hace mucho que no escuchas o que quizá posiblemente no has escuchado nunca.

”La verdad que 'Radio Carlitos Deluxe', efectivamente, se nos va de las manos porque el comité de selección de canciones donde analizamos puntualmente canción por canción durante horas de debate para saber si está a la altura, yo creo que se ha empleado a fondo esta semana para este programa de este sábado por la noche. Un programa en el que te puedes dejar puesto el sombrero...”, ha explicado el comunicador para pincha a Joe Cocker, con su canción 'You Can Leave Your Hat On'.

“Este Radio Carlitos Deluxe nos ha quedado muy 'british'. Muy de músicos británicos de todas las épocas. Hombre, por ejemplo, uno que no es británico, de los pocos que no, es este tipo que se llama Marcus King”, ha presentado Herrera la canción 'The Well'.

“Estamos en nuestra edición Deluxe, en este programa que busca, hombre, cosas que se compusieron en el 72, en el 2015, o cosas que se compusieron en los lejanos años 40...”, ha dicho Herrera para presentar la canción 'Beyond the see', versionada por Rod Stewart.



“Algunos amigos me están diciendo 'Herrera, peligrosamente estás dejándote embaucar demasiado por los 80'. Hombre, en los 80 hubo de todo. Hubo, desde luego, mucha más basura que en los 70, pero hay que reconocer que también hubo alguna que otra cosa. Alguna que otra excedencia que, comercialmente, resultó un éxito. A quién no se le pueden poner peros, y uno de esos éxitos fue el amigo Rick Astley”, ha explicado el comunicador para poner la canción 'Hold Me In Your Arms'.