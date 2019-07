Ian Dury, Isaac Hayes y Helen Reddy en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE y Rock FM en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

En esta ocasión, Carlos Herrera ha comenzado presentando el programa de la siguiente manera: "Una pieza para no olvidar. Quizás la habéis olvidado porque hace unos años que falleció, pero los años que vivió, dejó cosas extraordinarias como esta". Acto seguido, sonaba en el programa el 'Hit me with your rhythm stick', de Ian Dury y The Blockheads. Una canción que incluso hizo tararear al comunicador.

Más adelante, pudimos escuchar 'Theme from shaft', de Isaac Hayes. "Esto se bailaba en las discotecas armónicamente. La gente se movía muy bien con esta canción, que llegó al cine como banda sonora. Una exhibición de un autor que generó algunos sonidos que en los 70 funcionaron bien".

Según iba avanzando el programa, el tono iba cambiando. Una canción más íntima, "muy de domingo", de esta manera daba paso Carlos Herrera al mítico 'You're my world', de Helen Reddy. Una pieza que sonaba así...

"Una forma de gamberrear con una canción, hablaba de un papá que era una bala perdida, un 'rolling stone'", pero que sonaba genial con The Temptations y su 'Papa was a rollin' stone. Así iba despidiendo Carlos Herrera su programa Radio Carlitos Deluxe, con el que hace disfrutar al público de COPE y Rock FM. El programa de música que no termina en verano, y que puedes escuchar siempre que quieras en las distintas plataformas y en COPE.ES.