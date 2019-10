David Bowie, The Kingsmen y U2 en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.

“Hoy he traído, como siempre, herencias así buscadas, no al bulto, bien buscadas. Canciones que seguramente nos han marcado en algún momento de nuestra vida, nos han emocionado, otras que a lo mejor incluso no conocíamos, pero que a buen seguro son canciones que forman parte de la historia de la música rock, pop, blues y otras muchas disciplinas. Así que ahora empiezo. Vamos a bailar. Let's Dance”, ha comenzado diciendo Herrera para pinchar esa canción, de David Bowie.



Luego ha querido seguir con un artista mítico e inigualable. ”Estamos en Radio Carlitos edición Deluxe. Durante una hora escuchando música, que es incluso, hasta algo más qué música. Es hasta una parte de la historia de todos nosotros”, ha elogiado el comunicador para presentar la canción de The Kingsmen, Louie Louie.



“Seguimos escuchando grandes cosas como grande, grande, grande, grande fue que la primera canción que colocara de verdad en el top 5 de los grandes éxitos de Billboard de Bruce Springsteen fue está”, ha dicho Herrera para presentar la canción Hungry Heart.



“Mira, a mí no me gusta esta banda. No me ha gustado nunca. Me parece pelma, pesada, densa, aburrida... Pero de vez en cuando hay que escuchar cosas que hay que reconocer que están bien hechas. Es este el trabajo de U2”, ha explicado el comunicador para poner la canción, One.