"No puedo vivir con 468 euros al mes": Las historias que ponen cara al dilema del empleo en 'Dosier Remuiñán'

En España hay más 2.688.000 parados. Pero hay dos grupos que se ven especialmente golpeados por el desempleo: los mayores de 45 años y los menores de 25. En este dosier, Israel Remuiñán pone el foco en el dilema del empleo en España. Si hablamos de jóvenes, lideramos el ranking de desempleo juvenil en la Unión Europea, nos situamos en el 30%.

Héctor y Marco, emprendedores que han decidido montar su propia empresa de paisajismo / Israel Remuiñán









Rocío Montero tiene una lista interminable con todas las especialidades en las que se ha formado. Desde monitora de ocio y tiempo libre hasta marketing digital. "Acaban de despedirme. Era la única de mi grupo de amigos con contrato indefinido y me sentía afortunada. Me toca buscar trabajo de nuevo", asegura Rocío. Trabajaba para una academia de idiomas, pero la empresa ha cerrado. Los mayores de 45 años, los perfiles senior, son el otro gran grupo en crisis. Amparo tiene 58 años y lleva 2 en paro. Durante toda su vida ha ocupado puestos directivos y tiene más de 30 años de experiencia, pero ahora le resulta imposible. "Vivo con 468 euros al mes y no encuentro una oportunidad".



Las empresas piensan que al ser mayor vas a pedir un sueldo muy alto, y no es así. Solo quiero volver a trabajar", asegura Amparo. Teresa, por su parte, lleva 9 años en paro, ella tiene 56. "He eliminado títulos y formación de mi currículum para ver si así conseguía un trabajo. Hay puestos a los que no puedo acceder porque estoy sobrecualificada", relata. En el último año se ha presentado a 35 ofertas de trabajo sin suerte. Pero hay un dato que impresiona: en España hay 150.000 vacantes sin cubrir, puestos de trabajo para los que no se encuentran perfiles.

Jesús Vega, ex director de Recursos Humanos en INDITEX durante 7 años / Israel Remuiñán







¿Por qué los jóvenes no encuentran trabajo?

Jesús Vega ha sido director de Recursos Humanos en INDITEX durante 7 años: "Los jóvenes no encuentran trabajo porque hay exceso de universitarios y las empresas buscan perfiles prácticos. La FP es la solución en muchos casos, lo importante es haber tocado pelo. El futuro pasa por los puestos tecnológicos, con la revolución de la inteligencia artificial las empresas necesitarán más de medio millón de puestos", asegura.

