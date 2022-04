La levantá por “las mujeres guerreras” del Cristo Jesús de la Salud que pone los "pelos de punta" a Herrera

El paso del Señor de la Salud de la Hermandad de los Gitanos por la Campana ha sido el último que hemos vivido en directo en este especial Madrugá de COPE que Carlos Herrera nos ha transmitido esta especial madrugada de Semana Santa. #LaMadrugáConHerrera

Eran las 7:18 h de la mañana de “una larga e intensa noche en la que, mirando al fondo vemos clarear, es decir, ya se anuncia el alba de un Viernes Santo después de una madrugada poderosa”, dice Herrera casi al término de ese programa especial de 8 horas de duración.

Y, podo después anunciaba que “lleva ya un buen rato entrando la Hermandad de los Gitanos con el paso de Nuestro Señor de la Salud” relatando la imagen que ve “al fondo, lo que veo son o muchos semáforos o muchos cirios… y allí interpreto, estoy viendo el palio”.

Se apoya Carlos Herrera en la transmisión con los compañeros de COPE Sevilla, Mario y Carlos, mientras él se desplaza al patio de butacas. Mario y Carlos nos van describiendo lo que tienen ante sí, y cómo se desplaza el Señor de la Salud por este recorrido acompañado por la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud. Hasta que el paso se acerca hasta la plaza del Duque, mientras escuchamos los sones de ‘Consuelo gitano’ que interpreta la banda.

Poco a poco se va haciendo de día, el Señor de la Salud de los Gitanos llega a la plaza del Duque con el alba. Y, siguen los sones de la música mientras se relevan los costaleros. Y anuncia Herrera que “veo llegar el guion sacramental hasta con dos candelabros y el tramo de varas, y las cabezas vueltas”.

De nuevo, vuelve el paso a levantarse y seguir su camino por este recorrido, mientras la banda sigue tocando y recibiendo aplausos de los que siguen concentrados en esta zona siguiendo las procesiones de la Madrugá.

“Vemos a los nazarenos del Señor de la Salud mientras el paso ya se asoma, prácticamente asoma su delantera en esta Campana” va describiendo Herrera que indica que está sonando “la marcha de Pascual González (fundador de ‘Cantores de Híspalis’ que falleció en el mes de febrero), ‘Porque te llamas Manuel’. Una de las creaciones geniales de este fenómeno que nos dejó este año, un tesoro de joyas engarzadas unas detrás de otras que ha dejado para todas las generaciones que se quieran acercar a la Semana Santa de Sevilla”.

Y así, han ido pasando los minutos desde que Carlos Herrera viera a lo lejos el palio del Señor de la Salud, ya son “las 7:30, tenemos media hora para contarle lo que sabemos que va a hacer este Nazareno guapo, es un hombre bello, un hombre guapísimo Nuestro Padre Jesús de la Salud con el pellizco y el homenaje al que ha sido el creador de su personalidad andante Juanma Martín, la ‘voz de bronce’, así se le llamo ,así se le conoció, cuenta el director de ‘Herrera en COPE’.

Y llega la hora de una de las levantás más emotivas que hemos vivido esta Madrugá. Escuchamos la voz de Juanma Martín hijo, capataz, que llama a sus costaleros “Vamos a poner los cinco sentidos. Es muy doloroso morirte sabiendo que te estás muriendo, pero no menos es perder a la persona que más quieres, a tu compañero del alma. Porque ese dolor no se va nunca, se queda el corazón vacío y esa tristeza permanente. Quiero esta levantá por aquellas mujeres guerreras, por las que perdieron su compañero, por el amor de su vida. ¡Vamos al cielo con ellas! y dejarme que me acuerde en especial de mi Marta de Carmona, mi Macarena, y de dime Lourdes del domingo y de mi madre de mi alma. Por ustedes, por mis mujeres guerreras”.

Unas palabras que han emocionado a Herrera, “qué bonito, qué bonito” repetía el comunicador que confesaba tener “los pelos de punta”.

El paso del Señor sigue maniobrando, abandonando ya la plaza del Duque para tomar los primeros metros de la plaza de la Campana mientras se hace de día en Sevilla.

“Llegando a uno de los puntos en los que efectivamente la emoción llega arriba de todo, que es cuando llega este Nazareno sencillo, este Nazareno gitano, este hombre alto y vigoroso, con una cruz al hombro, sobre un lecho de claveles, llevado por la otra’ voz de bronce’ y recordando al hombre que creó este paso, esta forma de caminar…”, continúa relatando Carlos.

Mientras Nuestro Jesús de la Salud sigue avanzando por la Campana, la banda deja de tocar durante unos minutos, “en señal de respeto, de duelo, por la figura del que fuera uno de sus baluartes esenciales”, explica Herrera. “¡Qué bonita señal de duelo!, ¡qué bonita señal de respeto!”, alaba.

De nuevo, volvemos a escuchar la voz del capataz: “Hoy cada uno mire la cara del Señor de la Salud y le pida por sus seres queridos. Se ha hecho el silencio en La Campana por todos los difuntos y por todos nuestros seres que hemos perdido en esta maldita pandemia. Yo me quiero acordar también de mi padre, el que hizo que la Madrugá se volviese gitana. Por eso, está levantá quiero que huela más que nunca a romero y a hinojo, y a canela y a clavo. Por el mejor de todos los tiempos, ¡a la verdad! Y al cielo con el Rey de Reyes porque hoy está a su laíto y hoy sí que le puede aguantar su mirada. ¡Al cielo! Por nuestros seres”.

Y a los sones de ‘La Saeta’ va abandonando el Señor de los Gitanos La Campana, “no hacen falta palabras porque es como si ustedes lo estuvieran viendo caminar”, dice Herrera.

“Ha traído el Señor la amanecida, es de día, pronto empezará el sol a juguetear con las azoteas pero lo que nos va a quedar hondo, profundo de la noche, no nos lo quita ni Dios”, exclama Herrera mientras el Señor sigue su paso que nos sigue relatando “¡Ay! si vieran lo que vemos. A un hombre solo, caminando hacia el calvario, sobre un lecho de claveles y cómo les cuento yo esto, Dios mío, después de 8 horas aquí”.

“Se apagó el alumbrado de la ciudad, porque ya se hizo de día y las únicas luces que quedan en La Campana son las que guardan los guardabrisas de los hachones del paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud”.

Y mientras vemos al Señor caminando poco a poco, abandonando La Campana, ponemos fin a este especial de la Madrugá con Carlos Herrera.