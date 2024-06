Una voluntaria no da crédito cuando pide quedarse cuidando a un huérfano enfermo y no le dejan: "En Valencia"

¿Alguna vez has pensado en que te ingresaran en un hospital y no tuvieran a nadie que te cogiera la mano, que te acompañara en las pruebas complicadas, que te visitara?Debe de ser duro. Pues esa es la situación de algunos adultos, pero también de aquellos niños que no tienen familia. Los niños huérfanos o los niños de los que se ocupan los servicios sociales porque no pueden vivir con sus familias, también caen enfermos. Y cuando lo hacen están solitos en el hospital.

Audio





Pues bien, existe una asociación que desde hace una década se ocupa de acompañar a estos pequeños. Sin más, voy a saludar a la fundadora de 'Mamás en Acción', a Majo Gimeno. Ella nos ha ayudado esta noche en Poniendo las Calles a entender esta cuestión tan delicada.

La violencia machista en los huérfanos

Un total de 56 menores de edad quedaron huérfanos en el año 2023 a causa de la violencia machista, la mayor cifra desde que se tienen registros, aunque el número sería mayor si se contaran también los hijos mayores de 18 años. Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recopilados por Europa Press, el año 2023 fue el que dejó más menores huérfanos por violencia machista en la última década.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así, la cifra de asesinadas ha alcanzado las 1.237 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Asimismo, la violencia machista dejó el año pasado dos menores asesinados en casos de violencia de género contra su madre en España. En este caso, es uno de los años con menos fallacimientos desde 2013, sólo por detrás de 2016, cuando solo se contabilizó una muerte, y empatado con 2022.

¿Se toman medidas?

El Consejo Económico y Social Vasco (CES) valora que el proyecto de Decreto que regula la ayuda para huérfanos de víctimas de la violencia machista aumenta la protección de este colectivo "tan damnificado por el problema social de primer orden que es la violencia ejercida contra las mujeres". No obstante, considera que sería conveniente realizar estimaciones del coste de las ayudas.





El Consejo ve positivos los intervalos de edad establecidos y la posibilidad de extenderlos hasta los 25 años para las hijas e hijos huérfanos con dependencia o con discapacidad o que cursen estudios académicos o formativos reglados.

De igual forma, considera adecuada la exoneración de determinados requisitos para acceder o mantener la ayuda, como el de residencia efectiva en el caso de estar estudiando fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi o el de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, ya que esto garantiza la llegada de las ayudas a colectivos desfavorecidos y en situación de vulnerabilidad.





Una situación inentendible

La forma en la que tuvo Majo Gimeno de crear 'Mamás en Acción' define lo buena persona que es: "Me encontré con una situación que desconocía. Me encuentro en el hospital con un niño pequeño, que estaba solo y me dirijo a control de enfermería para preguntar si me puedo quedar con él. Me dicen que sí, que no tiene padres. Y me quedé muy impresionada porque me dije a mí misma que como iba a pasar eso aquí en España, en Valencia. Y claro, me dijeron que no me podía quedar porque debía pertenecer a un colectivo".