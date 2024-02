Una profesora de Madrid cambia la vida a una persona de 70 años que no sabía leer: "Mi marido me solucionaba"

En España no solo hay personas jóvenes interesadas en aprobar la Educación Secundaria Obligatoria. Aunque no lo creas, en nuestro país hay muchas personas que no saben leer ni escribir. Se estima que existen entre 500.000 y 600.000 personas analfabetas que, como las alumnas de Rocío, quieren dejar de serlo, como explican en Poniendo las Calles.

Fernando de Haro ha visitado una clase para adultos en la Casa de la Cultura de Getafe, en Madrid, donde aprenden desde cero a leer y escribir

Muchas de ellas se han animado a empezar desde cero, gracias a los centros de educación para personas adultas. En Poniendo las Calles nos queremos acercar a una de estas clases que se imparten en la Casa de la Cultura de Getafe, en Madrid. Son personas que han vivido toda su vida sin saber leer ni escribir.

Según el INE, en España hay una población similar al tamaño de la ciudad de Málaga, la sexta ciudad más grande del país, incapaz de leer la receta del médico, entender las alertas del móvil o saber si ha llegado a la calle correcta. Lo habitual es que esta gente desarrolle estrategias para sobrevivir en un mundo que no es para ellos.

Rocío, por ejemplo, es una de las profesoras del centro: "Es un grupo muy variado. Hay gente de más edad, más jovencita. Yo empiezo desde lo más bajito porque hay personas que vienen, que no saben prácticamente ni las letras. Empezamos por lo más bajito, las vocales, el abecedario. Luego vamos con las sílabas".

Una persona de 70 años que no sabía leer

Pero, ¿cuánto tarda una persona en su tercera juventud en aprender, por ejemplo, a leer y a escribir? "Depende un poquito de la capacidad, de la de las ganas que tenga", reconoce Rocío en Poniendo las Calles. Llama la atención cómo puede vivir una persona hasta los 60, 70 o incluso 80 años sin saber leer ni escribir.

Sin duda. Una de las cosas más bonitas para Rocío es ver cómo afrontan el día a día y cómo van aprendiendo poco a poco con sus clases: "Le gusta muchísimo. Vienen todos los días con muchas ganas, con mucha ilusión, día tras día y no fallan nunca. Yo les digo tenéis que leer mucho, escribir mucho es muy importante".

Antonia y Salvadora son dos mujeres a las que les cuesta bastante: "La señorita nos lo explica y vamos aprendiendo poquito a poco. Ya no es igual que cuando eres más joven, que se te quedan todas las palabras. Tenemos fallos en palabras que a lo mejor donde va la 'R' pones una 'A'".

Salvadora, por ejemplo, tiene 68 años, nunca pudo aprender a leer y a escribir cuando era pequeña, por su situación familiar: "Éramos muchos hermanos en casa había que trabajar todo el mundo. Me vine aquí a Madrid, me casé, iba a trabajar a Tres Cantos y me iba sola. Yo cogía los autobuses, yo sabía todo lo que cogía todo y reconocía un poco la letra".

"Mi marido me solucionaba"

También reconoce que su "marido sabía leer y escribir" y era quien resolvía las situaciones. Cuando se quedó viuda, "tenía que echar mano de mi hijo, o de mi nuera, o de mi hermano". Claro, primero la enfermedad y luego la pérdida de su marido, pues fueron momentos muy duros para ella, hasta que un día decidió que tenía que hacer algo.

"Si no hubiera hecho esto, hubiera hecho otra cosa", reconoce Salvadora, "y me encanta porque aquí la gente encantadora, lo mismo la profesora que los compañeros, que el centro es maravilloso y la directora maravillosa". Salvadora va aprendiendo, poco a poco, ya puede leer libros e incluso hacer crucigramas.