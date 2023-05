La denuncia de un padre por las charlas a su hijo en el colegio: "Explicaron qué era un trío, no nos avisaron"

Hace menos de diez días ocurrió algo insólito en una pequeña localidad vizcaína, Laukiz, un padre envió una carta dirigida a la dirección del colegio de su hijo de 10 años, incómodo por lo que le habían enseñado en las aulas. Hasta ahí, podría haber sido todo normal, si no hubiera sido porque lo que le estaban enseñando a su pequeño no era otra cosa que lo que significaba un trío, o sea, una relación sexual entre tres personas.

No es lo único que le enseñaron durante esa clase, porque, según cuenta y expresa en esa carta, fueron tremendamente explícitos con niños de tan solo 10 años acerca de ciertas relaciones sexuales y distintas prácticas. Por si eso no fuera lo suficientemente grave, este padre, llamado Ibai Cereijo, nos contaba en Fin de Semana que en esas clases, los activistas elegidos por el colegio para impartir estas clases, lo hacen a solas con los niños sin presencia de ningún profesor ni titular del colegio.

"Los niños se quedan a solas con este "técnico de la mancomunidad", estos técnicos no rinden cuentas ante nadie, si mi hijo no me llega a contar esta charla, nunca habría sabido que en esa lección hablaban de tríos" explicaba Ibai Cereijo. Y efectivamente, porque si no llega a ser por la buena comunicación entre padre e hijo, Ibai nunca hubiera sabido que esto se hacía en las aulas.

Una petición al colegio de la que hicieron caso omiso

Tal y como nos contaba este padre, si no hubiera sido por el pequeño de diez años, Ibai nunca hubiera sabido que se hablaba de esto en el colegio. Y es que fue al recogerlo y al mantener una breve conversación sobre el día, que el niño profundizó "escandalizado" sobre lo que les habían enseñado el día de hoy.

"Me empieza a contar cosas que no deberían haber ocurrido, pero lo que más me escandaliza es esa desfachatez de meter a niños en el aula y hablarles de lo que es un trío" aseguraba. Es entonces cuando manda esta carta al colegio, de la que recibe una respuesta de lo más "tibia". "Como si me estuviese quejando por un tema menor relacionado con el día a día de clase...Me dicen que es una atividad programada, impatida por 'técnicos de la mancomunidad', y que la van a seguir dando" explicaba.

Técnicos que son, como nos explicaba, activistas del movimiento LGTBI que van de colegio en colegio dando charlas "absolutamente inapropiadas" explicaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Unas charlas, por cierto, que se hicieron sin avisar a los padres. Y es que como nos contaba Ibai en COPE, en el mes de septiembre ya comunicaron al colegio que no querían que su hijo acudiese a esas charlas, y que les avisasen de los días en los que se impartían estas charlas, para que su hijo no asitiese. Hicieron caso omiso, nunca les avisaron, vulnerando el derecho que tienen de educar a su hijo conforme a sus valores éticos y morales.

Ahora, han puesto su caso en manos de un abogado especialista en derechos del menor, fundamentados sus argumentos legal y jurídicamente. "He decidido emprender esta batalla para animar a otros padres y que no tengan miedo y reivindicar sus derechos y que se imponga el sentido común" sentenciaba.