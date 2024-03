Una joven de Valencia revela el curioso motivo por el que los finlandeses le llaman la atención: "En invierno"

Finlandia es un país seguro y estupendo, con sistemas educativos sólidos y un gobierno y una sociedad que convive de una manera especial. Los estudios demuestran, con datos, comparando el país del Báltico con otros del mundo, que esto es así. En Poniendo las Calles conocemos más sobre los finlandeses gracias a Emma, una joven de Valencia.

Irse a vivir a otro país puede causar muchas dudas, preocupación y, sobre todo, estrés. No solo por todos los trámites necesarios antes siquiera de emprender el vuelo, sino por la propia llegada al terreno desconocido. Encontrarse en un lugar completamente ajeno al habitual puede causar sensaciones y situaciones muy incómodas.

Son muchos los españoles que, con vistas a mejorar su situación laboral, deciden hacer las maletas y emigrar a los países nórdicos: Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia. Precisamente, en este último, ha vivido durante los últimos meses esta joven que atiende a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Un día se subió a un avión para confirmar con sus propios ojos si era real que los finlandeses eran los más felices. El Informe Mundial de la Felicidad 2023 ubica en el podio a Finlandia por sexto año consecutivo, pese a sus pocas horas de luz natural y las temperaturas bajo cero que pueden afectar la vida de sus residentes.

Los finlandeses

¿Qué es lo que hace que Finlandia, y en general los países nórdicos vecinos, tengan tan buena puntuación en los medidores de bienestar? Así, en resumidas cuentas, una potente conexión con el medio natural, una fuerte cultura de los servicios de cuidados y un avanzado estado del bienestar que protege económicamente a las familias.

No son exultantes, no es algo superficial, no necesitan grandes cosas para ser felices. Su felicidad es mantenida en el tiempo y la buscan en los pequeños detalles del día a día. Desde cocinar dulces típicos a hacer un descanso para disfrutar de un café.

Es que, más allá del clima, este país logra el primer lugar por su educación de alta calidad, el sistema de bienestar social, la naturaleza y calidad de vida, su cultura de igualdad y confianza, y por su amplio sistema de atención de la salud mental, que incluye servicios de asesoramiento y terapia para quienes lo necesiten.

Lo curioso es que, a pesar de ostentar esta puntuación tan elevada, también registra un alto volumen de suicidios al año. La tasa de muertes por esta causa es de 13,48 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media mundial, que está en 9,11 por 100.000 habitantes.

"En invierno"

Los finlandeses han logrado una infraestructura de la felicidad basada en la sanidad, la economía, los derechos humanos, la educación, la democracia y la cultura del voluntariado. Esto último es lo que está haciendo Emma y le ha permitido descubrir cómo son estas personas nacidas en Finlandia para conseguir este estatus.

Quizá sea, tal vez, porque allí se toman muy en serio lo del bienestar, habiendo aprovechado su cultura del bienestar al máximo; de hecho, hasta hay un programa de masterclass de felicidad que se imparte a los ciudadanos con el objetivo de que desarrollen habilidades concretas para alcanzar la felicidad.