"Siempre me he inspirado en autores británicos": Mikel Erentxun

Cuando un músico inicia su carrera sabe que la carretera va a ser parte de su vida. Las paradas durante ese recorrido dependen de muchos factores: los discos, los conciertos, los premios... Hay un artista que ha estado hoy en 'Poniendo Las Calles' y lleva muchos años recorriendo kilómetros acompañado siempre de su música.

Su último trabajo tiene aspectos del pasado, también tiene aspectos muy del presente porque lo ha creado este mes y para él es muy importante este mes. Es Mikel Erentxun: "Los aeropuertos no me gustan demasiado, me parecen muy tristes, me gusta mucho más una estación de tren, los aeropuertos están llenos de gente, son demasiado grandes, hay uno que me encanta y es el de Pamplona o el de San Sebastían que son muy pequeñitos pero los demás no me gustan no", así lo ha contado hoy en 'Poniendo Las Calles' con el Pulpo.





Audio La inspiración de Mikel Erentxun siempre han sido los cantantes británicos

El disco tiene muchas referencias al blues y hay muchas referencias a Elthon John: "Yo siempre he tenido unos referentes musicales que siempre me han acompañado como Bob Dylan y muchos más. He tenido muy pocas influencias latinas en mi vida y para mi siempre han sido inspiración los cantantes británicos, este es un disco que tiene un pie atrás y otro delante. Uno cuando se va haciendo mayor empieza a mirar más al pasado, a mi me gusta mirarlo con una sonrisa y viendo todo el aprendizaje, me he quedado a gusto conmigo mismo componiendo este disco y aportando el nuevo sonido y nuevo repertorio, sobre todo con el piano", así lo ha contado hoy en 'Poniendo Las Calles' con el Pulpo.

"Artísticamente uno no puede vivir en el pasado, tiene que tirar para delante, yo quiero vivir el presente y mirar hacia delante siempre", así lo ha contado hoy en 'Poniendo Las Calles' con el Pulpo.

Especial Herrera en COPE debate de investidura