El verano es una época del año en la que muchos conductores aprovechan para realizar largos viajes en coche. Sin embargo, las altas temperaturas y las condiciones climáticas pueden provocar distintos tipos de averías en nuestros vehículos. Este momento es cuando más lo necesitamos y es cuando más le exigimos.

Pero no sólo por eso, mucha gente cuenta con varios coches en su núcleo familiar que se quedan parados durante el período de tiempo en que se van de vacaciones, algo que también puede acarrear problemas. Alfonso García detalla en 'Poniendo las Calles' cuáles son los más recurrentes.

Por eso, se hace indispensable revisar bien nuestro coche, especialmente antes de realizar un trayecto largo por carretera, es en lo que primero incide el especialista en motor de 'Poniendo las Calles'. Cuidarlo en verano debe ser una prioridad, ya que es una época del año en la que las averías y los contratiempos están más a la orden del día.

Un vehículo lo conforman una serie de elementos. Todos ellos deben estar en perfecto estado para que el coche funcione a la perfección. La batería, el motor, los neumáticos, el volante, la carrocería. Una serie de cuidados te pueden ayudar a tenerlo siempre a punto.

Son muchas las partes básicas de un coche que se pueden ver afectadas por el calor, desde los frenos hasta los neumáticos pasando por la batería, pueden sufrir alteraciones por las altas temperaturas. Cuando un vehículo se somete a estos termómetros, puede sufrir consecuencias nefastas.

El motor ve reducida su potencia, lo que se traduce en un aumento del consumo de combustible. Así que conviene proteger al vehículo del calor si quieres que tu bolsillo no se resienta. Pero hay datos concretos sobre qué parte tiene más riesgo de sufrir problemas que te desvela Alfonso García.

Tampoco puedes olvidar los elementos básicos de mantenimiento. Antes de cada viaje comprueba el estado de las luces de tu vehículo, incluyendo faros, luces de freno e intermitentes. Es importante también revisar frenos y baterías.

Además, es recomendable llevar tu coche a un taller de confianza para una revisión completa antes de emprender el viaje. Sobre ese último elemento, Alfonso García tiene un dato y varios consejos que darte y que debes tener en cuenta en estos días en los que inicias tus vacaciones.

Además, no hay que olvidar que los robos aumentan en verano, por eso no debes bajar la guardia. También deberías evitar sobrecargar tu coche, algo habitual ante un período de vacaciones largo. No forzar demasiado la máquina ayudará a que alargues la vida útil del vehículo.

Conducir despacio y con tranquilidad evitará tensión en el motor, desgaste de frenos y, lo más importante, reducirá significativamente los riesgos en carretera. El período estival es conocido, por desgracia, por ser uno en el que los accidentes son protagonistas. Y lo importante es disfrutar de las vacaciones estando vivo.