Estalisnao ha Puesto las Calles para contarnos los beneficios de hacer un buen uso de las mascarillas.

El complemento de moda de este verano ya es la mascarilla; y es que, desde hace un tiempo, se ha convertido en un imprescindible para parar la transmisión de la COVID-19. Y precisamente por ello es muy importante saber todo lo que rodea al uso de la mascarilla para que sea lo más eficaz posible su cometido.

El profesor de Microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estalisnao Nistal, ha estado en Poniendo las Calles para hablarnos sobre la importancia de llevar mascarilla: “la principal función es reducir la cantidad de partículas virales que podamos emitir al estornudar, hablar o toser […] la cantidad de virus a la que estamos expuestos desde fuera van a ser mucho menores que las que nosotros producimos en caso de estar infectados”.

Y es que hay mucha gente que todavía no está concienciada pero debemos tener en cuenta que la Covid-19 no da la cara hasta que ha pasado un tiempo y, como consecuencia, podemos haber estado expuestos al virus y ser portadores sin saberlo todavía: “podemos ser portadores del virus sin darnos cuenta y sin tener ningún síntoma aparente; hay mucha gente que está malita y ya no dan positivo sin embargo están en el hospital y están muy malitos, y luego hay personas que tienen la enfermedad normal y se detecta y al cabo de unos días se le pasan los síntomas […] el periodo de incubación en el que estamos produciendo virus pueden ser 2,3,4 días y podemos contagiar a otras personas”.

Así, Estalisnao le explicaba a El Pulpo que “hay que utilizar la mascarilla” correctamente porque si no la llevamos bien “el virus puede irse a nuestras manos o podemos dejarlo en nuestra cara y otra persona que nos toque puede infectarse”.