Un español se va a Alemania y explica la verdadera razón por la que les gusta tanto Mallorca: "No les dejan"

Casi cinco millones de alemanes visitan Mallorca cada año y unos 15.000 están empadronados en la isla mayor de las Baleares. Es prácticamente un Lander, como llaman ellos los estados, como destino preferido. Pero, ¿por qué? Un español que escucha Poniendo las Calles desde el país germano explica la verdadera razón.

La isla comenzó a registrar una presencia importante de alemanes en 1986, tras la integración española en la Unión Europea. A partir de entonces, la comunidad alemana empezó a superar a la británica, en un archipiélago donde la población extranjera empadronada representa actualmente el 19 por ciento.

Muchos de los alemanes con casa en la isla son los hijos de los primeros turistas que vinieron al archipiélago. Ellos cambiaron la tendencia: antes los alemanes se hospedaban en hoteles, pero los hijos de los primeros turistas empezaron a comprar casas para residir permanentemente o para tener una residencia secundaria.

Se vendieron fincas a unos precios que para la población local parecían ser muy elevados, pero que en realidad para el alemán de la época eran muy asequibles. La crisis del mundo rural y la imposibilidad de una sustitución generacional en el campo crearon, junto con la citada diferencia en cuanto al poder adquisitivo entre locales y extranjeros, un clima favorable.

Alemania y Mallorca

La isla tiene todo lo que necesitas: sol, mar, playas paradisíacas, la Tramuntana y sus itinerarios para andar o ir en bicicleta, etc. Además, el ritmo de vida es mucho más relajado que en Alemania, con más de trescientos días de sol al año, y esto les da vida, cuando en Alemania pueden estar semanas con frío, lluvia y cielos grises.

El clima mediterráneo y las amplias horas de sol, el estilo de vida tranquilo y la fácil y rápida conexión en avión con Alemania son los principales motivos que explican la presencia germana en la isla. En caso de tener una enfermedad, en una hora o hora y media están en su ciudad, y pueden ir a los hospitales alemanes.

Los alemanes han creado sus círculos y no necesitan hablar español para residir en la isla. Hay carpinteros, electricistas, arquitectos, abogados, asesores tributarios, inmobiliarias, médicos... No hay profesión en la que no se hable este idioma. Aunque también suelen esforzarse por aprender algo de español e integrarse.

La llegada de alemanes a Mallorca y al resto de islas representa uno de los principales combustibles para que funcione el gran motor de la economía balear: el turismo. En este sentido, este año se están viendo protestas y disputas por la masificación que pueden provocar en algunos puntos.

La verdadera razón por la que les gusta tanto

Mallorca tiene un lugar especial en el corazón de los alemanes, convirtiéndose en la isla española más querida por ellos. Son muchos los que han decidido trasladarse para vivir aquí todo el año. Se ha convertido en un lugar de paz y comodidad, pero quién mejor que un español que convive con ellos para entender por qué les gusta tanto. Lo explicó en Poniendo las Calles.

La impresionante belleza de Mallorca puede atribuirse a la diversidad de sus paisajes y a su situación insular. Incluso después de vivir en la isla durante 20 o 30 años, nunca deja de sorprender con sus paisajes siempre cambiantes. Por eso vuelven año tras año desde la fría Alemania.