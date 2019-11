Y... ¿esa pregunta?

Se acerca la Navidad. Y con ella las cenitas, las comidas, que si vino, que si cervecitas... Y claro, a los ponedores les surgen preguntas como esta: “ ¿por qué nos duele la cabeza cuando nos pasamos con el alcohol?” . Pues al parecer son bastantes las causas que producen ese dolor de cabeza tan insoportable.

- El alcohol hace que vayas más al baño y, como consecuencia, que te deshidrates.

- Irrita lo que recubre el estómago y esto hace que tengas ganas de vomitar.

- Puede provocar que caiga el nivel de azúcar. Por eso se producen, muchas veces, esos temblores del cuerpo.

- Se dilatan los vasos sanguíneos.

Pero ¿qué hay que hacer para que no te duela la cabeza? Pues básicamente controlarnos a la hora de beber, aunque es cierto que no hay un número exacto de cervezas que podamos consumir para no dolernos la cabeza. En todo caso, tener un consumo responsable y bajo.