No eres el único que se marea en el coche: "Nuestras mascotas pueden llegar a vomitar"

Las mascotas cada vez son una pieza más importante en el nucleo familiar. Al igual que nos gusta pasar tiempo con nuestros hijos, padres, abuelos o amigos, también nos gusta disfrutar de nuestros animales, y eso no descarta las vacaciones. En muchas ocasiones la mejor opción es dejarlos en guarderías o con algún amigo que sepamos que los van a cuidar bien pero, ¿qué debemos hacer si queremos llevarlos con nosotros? Para darnos respuesta a estas preguntas, el veterinario, José Luis Blazquez, ha estado en 'Poniendo Las Calles'.

De cara a viajar con nuestro amigo de cuatro patas hay que tener en cuenta, lo primero de todo, el tipo de transporte que se va a usar. En el caso de ir en transporte público, hay que usar un transportín homologado por la empresa con la que viajes. Si, por lo contrario, te decantas por un vehículo propio, aquí las opciones son más amplias. Por ejemplo, puedes optar por transportín, por el maletero o por un arnés. Si te decantas por el maletero, es necesario prepararlo con un sistema de retención para evitar que la mascota pueda entrar en el habitáculo del conudctor. Pero, si el perro es pequeño, o se trata de un perro,no bastaría con una red homologada, también habría que usar arnés (en el caso de los perros pequeños)o transportín (si se trata de un felino).

Eso sí, independientemente de la decisión que tomes, tanto el transportín como el maletero tienen que cumplir con un tamaño lo suficientemente grande para que los animales puedan estar de pie y darse la vuelta. Sin embargo, nada de esto te asegura que tu mascota no se vaya a marear. Porque sí, las mascotas se marean como los humanos. Pero, ¿cómo podemos descubrir si a nuestro perro o gato le pasa? Y, si es así, ¿cómo podemos ponerle solución? Estas cuestiones son las que el veterinario, José Luis Blazquez, ha explicado en 'Poniendo Las Calles'.

En los viajes, debemos cuidar a nuestras mascotas como uno más. Por eso mismo, es recomendable hacer paradas cada dos horas, ofrecerle agua para que se mantenga hidratado y procurar que no vaya en una zona donde le pegue directamente el sol. Si todo esto se tiene en cuenta, en principio no tiene por qué haber ningún problema. Y, si te estás preguntando si la edad de tu mascota condiciona, en circunstancias normales no es una cuestión de la que te tengas que preocupar. Sin embargo, si sufren algún problema de salud, sería mejor buscar alguna residencia o dejarlo al cuidado de un amigo o familiar que sepamos que lo va a cuidar correctamente.

La documentación, en regla para viajar

Si estás pensando en visitar otro país, debes asegurarte de tener la cartilla sanitaria, con las vacunas y cualquier otro reconocimiento de salud, actualizada. Eso sí, es muy importante también conocer qué requisitos hay en el lugar de destino. Para ello, existen diferentes vías para estar informado. Si bien puedes consultarlo desde la web de la aerolínea con la que viajes o pedir ayuda a tu veterinario, Blázquez también recomienda visitar una página web facilitada por el Ministerio de Agricultura.