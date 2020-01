La emotiva conversación entre El Pulpo y Sarah, la adolescente que perdió manos y pies por una grave bacteria

Sarah Almagro Vallejo cumplirá dentro de poco 20 años. Una chica deportista, ejemplar en los estudios con muy buenos amigos. Una joven a la que siempre han motivado los retos, a la que le gusta pasear, charlar, bailar. El 23 de julio de 2018 empezó a sentirse mal y desde ese momento su vida cambió. Sarah Almagro Vallejo ha estado en los estudios de COPE junto a Carlos Moreno 'El Pulpo' para ayudarnos a poner las calles.

Había contraido el meningococo “Y”. Una bacteria que se transmite por vías respiratorias y que no se sabe cómo llega hasta ella porque hay diferentes vías. "Al principio me causauba malestares simples, me llegaron a decir que era una gastronteritis. Pero al día siguiente me desperte con 41 de fiebre. Entonces me empezaron a dar calmantes y de ahí hasta hoy", explicaba Sarah.

Ante la situación en la que se encontraba, los médicos actuaron y el problema vino después porque los medicamentos que le salvaron la vida provocaron unos daños en el sistema vascular muy graves. Y al mes tuvieron que amputarle las partes necrosadas, es decir las manos y los pies. "Había tenido incluso ocho paradas respiratorias y había estado en coma inducido. Fueron momentos muy duros, uno no está preparado para entrar a un hospital con manos y pies y salir sin ellos", contaba la joven.

"Fue con el tiempo cuando me dijeron que estaban muertos y había que amputar", añade ante los silencios de 'El Pulpo' por lo complicado de la situación. Sin embargo, ella afirmaba: "Hay que tomárselo con naturalidad. Yo ya hacía bromas al poco tiempo de que esto ocurriera", relataba.

También tuvieron que trasplantarle el riñón por los daños sufridos y ese riñón que tiene lleva el nombre de su padre Ismael. Su madre, Silvia Vallejo, también pasó por los micrófonos de COPE para certificar el ejemplo de superación y valentía de Sarah, que nos ha dado una lección a todos pese a su corta edad y la durísima situación que ha vivido.