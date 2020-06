El dueño del bar ‘Can Juli’ ha estado Poniendo las Calles con El Pulpo.

La COVID-19 ha dejado a la economía mundial zozobrando. Uno de los sectores que más se ha visto afectado ha sido el de la hostelería. Es por ello que los gestos solidarios han invadido las calles de todo el mundo y le han dado tanto a los propietarios como a los propios bares esa pizca de esperanza que tanto pedían a gritos.

Y en una de esas calles, en Granollers, en Barcelona, se encuentra un bar bautizado con el nombre ‘Can Juli’. Esta taberna ha sido uno de las muchas que han recibido ayudas por parte de sus clientes más asiduos. Uno de sus propietarios, Julián Bernal Soto ha estado Poniendo las Calles esta madrugada con El Pulpo y le ha contado cómo han recibido todos esos gestos solidarios. “ha sido muy emocionante. Esto es lo que nos ayuda a levantarnos toda la mañanas con ilusión. Es muy duro todo lo que estamos pasando. La hostelería está muy mal, nos lo están poniendo muy difícil; y ver que viene gente que te motiva de esta manera […] es muy bonito”.

Pero el negocio familiar recordará, sobre todo, el gesto que ha tenido uno de los clientes en particular, y es que este decidió pagarles todas las cañas que no había podido tomarse durante el confinamiento. Una vez que terminó el encierro, el cliente se presentó en el bar con un papel en el que había hecho un cálculo de todas las cañas que no se había podido tomar durante el encierro. Y sin más miramientos, donó al bar ‘Can Juli’ todo ese dinero: “él paga de más cada vez que viene. Siempre me paga 2 euros y medio (pida lo que pida). Cuando hizo la cuenta, contó los 2 euros y medio (en lugar del euro 30 que vale la caña). En el papel ponía 90 euros pero cuando fui a la cocina me di cuenta de que, en lugar de 90 euros, dejó 100. Encima de pagar de más también dejó 10 euros de propina […]”.

Unos gestos que, como bien dice Julián, “dan la vida” y que motivan a (todos esos propietarios que tan mal lo han pasado a causa de la COVID-19) a levantarse cada día con una sonrisa y, sobre todo, con esperanza.