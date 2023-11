Un cartero de Almería envía una última carta a los vecinos de su barrio: "Empecé a llorar"

¿Cuándo fue la última vez que recibiste una carta personal en tu buzón de correo postal? Seguro que, inconscientemente, has pensado en el correo electrónico, por eso hay que remarcar el último concepto. Este lunes en Poniendo las Calles queremos que pienses en una de papel, con su remitente, su sello y su matasellos. Los carteros han podido establecer todo este tiempo una relación especial. Con el paso de los tiempos, porque ya llegaron los correos electrónicos, o los móviles, que son mucho más rápidos, se han enfocado más en los paquetes. Pero Manuel envió una carta que descubrimos con Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Audio





Si cada día se pasea por el barrio, te das a conocer, y entre saludo y saludo, pues se acaba generando cada vez más confianza. De hecho, de los 2.000 vecinos de ese barrio, El Zapillo, Manuel, el protagonista de la historia que te han contado Carlos Moreno 'El Pulpo' y Bea Calderón, le escribió la carta solo a 150 de ellos. Vamos, con los que más roce ha tenido. La cuestión también está en la reacción de esos vecinos al recibir esa carta tan entrañable. No era una misiva más, como las muchas que les ha entregado en todo este tiempo.

La carta

En El Zapillo, un barrio de Almería, hace pocos días, 130 vecinos han recibido esta carta: "Querido vecino, es el último día que me verás por el barrio, ya que, recientemente, he aprobado las oposiciones. Me han dado plaza fuera de Almería, aunque no muy lejos, en Granada. Han sido cinco años de vernos casi a diario, de llamar a tu puerta y que me recibirás con agrado y una sonrisa, de intercambiar unas palabras o incluso alguna confidencia. Simplemente, quería agradecerte este tiempo que has hecho que mi trabajo sea más llevadero y agradable".





La misiva terminaba exponiendo que se despedía "con un hasta pronto, haciendo honor a la profesión y entregándote este mensaje por carta". El remitente no es otro que Manuel, el cartero de su barrio. De esta manera se ha despedido de todos sus vecinos. Llevaba cinco años pateando este barrio y entregando las cartas, buzón por buzón. Este trabajo le ha permitido conocer a gente maravillosa e incluso, hacer algún que otro amigo. De ahí que no haya querido irse a francesa y haya escogido esta manera tan bonita para decir "hasta pronto" y no adiós.

"Empecé a llorar"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Loli, una de esas vecinas que recibió la carta, explicó en Poniendo las Calles su reacción: "Llorando, porque lo queremos mucho. Aquí en El Zapillo es una persona muy querida en todas las calles y, de verdad, todo lo que se hable de él es bueno". También contó que tiene "una ventanilla que da la calle", por eso "le contaba toda mi vida, aguantaba todo": "Me escuchaba, ha sido una persona que le he llorado mucho, porque era algo muy familiar". Por eso, el día que dijo "que se iba a presentar, antes de aprobar las oposiciones", le cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo' que empezó "a llorar".

Para Manuel, Loli "ha sido, durante estos cinco años, casi como mi madre". No es el único vecino que lo cuenta. José Antonio expone en Poniendo las Calles que "cuando vimos esa carta, que era un poco atípica a todas las que recibimos a diario, pues la verdad que es una grata satisfacción, sobre todo, cuando estaba leyendo las palabras escritas por él en una máquina de escribir, que ya es poco usual ese tipo de escritura, y la verdad que, conforme le iba leyendo, cada momento era mejor todavía, porque ya hay pocas personas así".