La DGT cuenta con muchas funciones, entre las que destaca tener vigilancia y control de cara a los conductores españoles. Es un organismo autónomo del Gobierno deEspaña, dependiente del Ministerio del Interior, responsable de la ejecución de la política vial en las vías de titularidad estatal de España. Por ello, es muy importante notificar cualquier cambio que hagas en tu coche a esta entidad. Recaban información detallada de tu vehículo, incluido el que te avisa Alfonso García en Poniendo las Calles, que puede costarte si no lo haces hasta 500 euros, como le cuenta a Beatriz Calderón

Cabe destacar que hay normativas relacionadas con los vehículos que dependen directamente de otras administraciones, como los ayuntamientos o las comunidades. Las que más preocupan a los conductores últimamente son las que tienen que ver con las ZBE, las zonas de aparcamiento regulado y las ventajas (o desventajas) de cada etiqueta medioambiental. Otro ejemplo es la prohibición de aparcar en el mismo punto durante varios días. No suele estar sancionada con una multa económica, pero puede conllevar la retirada del vehículo.

Otra multa de hasta 1.000 euros

Así, nos encontramos con una regulación bastante firme en ciudades como Madrid o Barcelona. En el caso de la capital, el límite impuesto por el ayuntamiento es de un máximo de cinco días, tal y como se recoge en el Artículo 61 de la Ordenanza de Movilidad de Madrid. No obstante, solo cuentan los días hábiles, quedando fuera los fines de semana y los días festivos. Además, el propietario del vehículo está obligado a comprobar que en dicha zona de estacionamiento no se van a utilizar para obras o eventos. Tendrá dos días para retirar el coche.





Una que seguramente desconocías es lavar el coche o cambiarle el aceite en la calle. Es una sanción que depende de los ayuntamientos, y que en algunos de ellos, si se dejan residuos tóxicos, podrían llegar a registrar multas de cuatro cifras. Por lo tanto, hay que tener una precaución especial con ello. El incumplimiento de alguna de ellas puede llegar a costarte hasta 1.000 euros. No obstante, la respuesta va a depender, fundamentalmente, de cada ayuntamiento, tal y como indica la DGT, puesto que dicha decisión es competencia de cada municipio.

Si no avisas a la DGT

Alfonso García explica en Poniendo las Callesque "si tienes pensado cambiar y pintar el coche de otro color, recuerda que debes notificar previamente a tu compañía de seguros, a la ITV y por supuesto a la DGT". Lo primero, porque hay casos en los que, en función de tu póliza de seguro, tal vez puedan asumir el coste de la pintura, por ejemplo si se trata solo de cubrir un rayón. Es una razón para informar a tu compañía aseguradora, ya que algunas compañías varían sus tarifas en función de la tonalidad. Sobre todo si es posterior a un accidente.

Además, tras cualquier modificación o reforma en tu coche, es imperativo pasar la Inspección Técnica de Vehículos. No obstante, en contra de la creencia popular, cambiar el color del automóvil no supone un defecto grave en la ITV. El último paso es notificar a la Dirección General de Tráfico la modificación en la pintura de tu coche. "Es obligatorio, avisa Alfonso García en Poniendo las Calles, "y, de no hacerlo, la sanción es de 500 euros". También deberás solicitar un nuevo Permiso de Circulación alegando los cambios.