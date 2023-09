Álvaro de Luna: "El disco me ha ayudado a conocerme más a mi mismo"

Una de las metas que buscamos la mayoría en la vida es encontrar nuestro lugar en el mundo. No es fácil. Sobre todo cuando tienes la suerte de tener abiertas muchas puertas y de recorrer muchos caminos. Hoy nos acompaña un artista que paso a paso está aprendiendo a conocerse. Hoy ha estado en "Poniendo Las Calles" para presentar su nuevo disco, 'UNO'.

Álvaro de Luna es considerado una verdadera estrella del rock, a él no le molestan los fans pero sí las fotografías. El mundo de la música suele tener ciertas presiones y la fama obliga a no ser uno mismo en algunas ocasiones: "Las fama no es algo en lo que piense mucho y las fotos que son sin consentimiento son bastante desagradables porque desvirtuan cosas naturales como irte a tomar algo con un colega, agradezco estar creciendo porque significa que las cosas van bien pero cosas como estar tomando algo en una terraza es súper normal, por eso no entiendo que me hagan fotos", así lo ha contado Álvaro de Luna en 'Poniendo Las Calles'.





Audio Su nuevo disco se llama "UNO" y en la portada sale él con un año: "La portada marca el punto de inflexión de lo que es el álbum, yo estaba en casa y estaba revisando las fotos para un documental que teníamos que hacer, vi la foto y dije que es lo que tenía que hacer y creo que hemos hecho un trabajo muy bueno este año y estamos muy orgullosos con el resultado", así lo ha contado Álvaro de Luna en 'Poniendo Las Calles'. Sus canciones afirma que le están ayudando a conocerse mejor a sí mismo y que se las dedica a su actual pareja Laura Escanes, a su familia y amigos. También dice que está muy relacionado con la noche y que siempre uno de sus signos ha sido la luna, es ponedor de calles.

