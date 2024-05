La advertencia de una voluntaria de comedores sociales sobre lo que están viendo en estos días: "La calle"

En el último año los alimentos básicos como la leche, los huevos, la fruta, el aceite o la pasta han subido de media un 21%. Por no hablar de la carne, el pescado y de otros alimentos frescos. Por ejemplo, solo de enero a febrero el precio de los plátanos aumentó un 22%, que se dice pronto.

La verdad es que la cesta de la compra está muy cara y los hogares españoles lo notan. De hecho, la pobreza alimentaria es un problema que afecta a millones de personas en nuestro país cada año. ¿Cómo se puede afrontar este problema? ¿Tiene solución? ¿Dónde puedo pedir ayuda? ¿Y cómo puedo ayudar a quienes más lo necesitan?

Esta noche hemos querido responder a todas estas cuestiones y poner en valor la solidaridad en España. El papel de los bancos de alimentos y de los comedores sociales es fundamental para todas aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza alimentaria. Y en el día de hoy hemos querido destacar el importante papel de una persona: Paquita Gallego.





Ella dedicó la mayor parte de su vida a cuidar de los demás. Y aunque falleció en 1986, su proyecto continúa en Leganés, al sur de Madrid, gracias a sus hijas y a toda la red de voluntarias que les ayudan. Por ello, esta noche, Carlos Moreno "El Pulpo" ha charlado con May Ordóñez, una de las cuatro hijas de Paquita.

Una labor imapagable

La capacidad para ser autosuficiente y no depender de nadie, a veces, no lo valoramos lo suificiente. Tener un trabajo estable, un sueldo digno y unas condiciones de vida idóneas no es algo de lo que todo el mundo puede presumir. Por ello, las asociaciones que prestan ayuda a personas que no tienen esas condiciones de las que hablamos tienen mucho valor.

Nuestra invitada de hoy, May Ordóñez, nos ha contado cómo, tras el fallecimiento de su madre, el comedor no cerró sus puertas: "El comedor, hasta que nosotras ya hemos podido, ha estado llevado por colaboradoras. Por lo que se ha mantenido abierto gracias a ellas. Cuando nuestros hijos han sido más mayores, ya pudimos incorporarnos, somos unas voluntarias más".

Tenemos un problema

Lo hemos dicho al principio. La inflación de los precios ha incrementado una barbaridad, sobre todo en los alimentos más básicos, como la fruta, la leche, el pescado, la carne... Para muchas familias se han convertido en productos de lujo cuando deberían estar al alcance de todos para llevar una dieta lo más equilibrada posible.





Carlos Moreno "El Pulpo" le ha querido preguntar a Ordóñez acerca de si ha habido un incremento de personas que acuden a estos centros: "Sí, cada vez hay más gente, y cada vez hay más gente en la calle. Antes quizás teníamos 8 o 9 personas que no tenían un techo, pero ahora son muchísimos".

Y las historias son muchas: "También viene gente que ha venido desde su país y que aquí no tiene nada, tan solo un familiar que le ha dejado una habitación, pero claro, no le puede poner también un plato de comida en la mesa todos los días, entonces vienen a comer al centro. Por desgracia, es mucha la gente que está así".