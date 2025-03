El nuevo Manolo El del Bombo es de Toledo y también viaja con la Selección: "Estudié con Ana Pastor y Sonsoles Ónega"

La figura de Manolo 'El del Bombo' ha sido emblemática en la historia de la afición española, acompañando a la Selección en innumerables encuentros. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a problemas de salud, Manolo ha tenido que reducir su presencia en los estadios. En este contexto, surge Juan José Abascal, conocido como 'Curro', un toledano que ha tomado el relevo y se ha convertido en el nuevo animador de la Roja con su inseparable bombo.

De Toledo al mundo

Curro, natural de Toledo, ha sido durante años un apasionado del fútbol y un viajero incansable. Su amor por la Selección Española le ha llevado a recorrer numerosos países, siempre con el objetivo de apoyar al equipo nacional. Su travesía como animador oficial comenzó en el Mundial de Catar, cuando, ante la imposibilidad de Manolo de asistir, decidió tomar el bombo y liderar la animación en las gradas.

Cargando…

"Empecé en Catar con el bombo de Manolo porque no podía ir una peña que tenía, y empecé a tocar, a tocar, a tocar… Y desde entonces sigo a la selección, ya con el mío propio", comenta Curro. Desde entonces, no ha dejado de acompañar a la Selección, convirtiéndose en una figura reconocida entre los aficionados.

La historia detrás del bombo

Lo que muchos no saben es que, antes de convertirse en el animador oficial de la Selección, Curro estudió periodismo. "Estudié con Ana Pastor y Sonsoles Ónega, fuimos compañeros de clase. Ellas se dedicaron al periodismo, yo me quedé en la hostelería, pero me encanta la radio y siempre os escucho", revela.

TikTok: @curro.y.el.bombo Curro con su bombo

Su pasión por la comunicación y el deporte le llevó a combinar su profesión de hostelero con su afición por el fútbol. Esta combinación le permitió conocer a numerosas personas y ganarse el cariño de la comunidad. "Como tenía bares, mucha gente me conoce. Me ven por la calle y me dicen: '¡Anda, que te vas a otro partido con el bombo!'", añade.

De Manolo a Curro

Manolo 'El del Bombo', a sus 74 años, ha tenido que reducir su presencia en los estadios debido a problemas de salud. "Después, Manolo -hoy de 74 años- y que ha padecido serios problemas de salud, no estuvo en los siguientes compromisos de la selección española. Tampoco viajó al Mundial de Catar, pese a que la luchó hasta el último minuto"

Ante esta situación, Curro ha tomado el relevo, asegurando que la tradición del bombo en la afición española continúe viva. "Yo, de alguna manera, cogí un poco el relevo", afirma. Su dedicación y esfuerzo han sido reconocidos por la comunidad futbolística, y su presencia en los partidos es ya una constante.

La logística de un animador

Seguir a la Selección no es tarea fácil. Requiere planificación, recursos y, sobre todo, pasión. Curro, como autónomo, organiza sus propios horarios para poder asistir a los partidos. "Soy autónomo. Antes tenía un restaurante, ahora lo he cerrado y tengo otro proyecto en marcha. Como me organizo mis propios horarios, puedo permitirme estos viajes", explica.

Instagram: curroysubombo Curro animando a la Selección

Además, su espíritu aventurero le lleva a buscar siempre la manera más económica y emocionante de viajar. "Viajo en plan low cost: hostales con habitaciones compartidas por 12 euros, vuelos baratos, autobuses… Me busco la vida", comenta. Su objetivo no es solo animar a la Selección, sino también conocer nuevos lugares y culturas.

El bombo ha sido siempre un símbolo de la afición española. Su ritmo marca el compás de los cánticos y anima tanto a jugadores como a seguidores. Curro ha sabido mantener esta tradición y adaptarse a los nuevos tiempos. "En el extranjero se puede tocar el bombo sin problema, pero en España la gente se queja de que no ve. No hay esa furia que se ve en otros países", reflexiona.