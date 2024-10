Una experta en moda enumera la cantidad de ropa que un hombre debe tener: "Un buen fondo de armario"

Montse Guals, experta en imagen personal y protocolo con más de 25 años de experiencia, ha compartido valiosas recomendaciones sobre cómo construir un fondo de armario efectivo para hombres. En una reciente aparición en el programa Poniendo las Calles con Carlos Moreno 'El Pulpo', expuso su filosofía sobre la cantidad y tipo de prendas que un hombre debería tener para estar siempre listo para cualquier ocasión.

Para Guals, un buen fondo de armario masculino no requiere un guardarropa abrumador, sino una selección inteligente de prendas versátiles y de calidad. "Yo siempre digo que el hombre que tenga cuatro o cinco pantalones de abajo y cada parte de arriba, tres partes diferentes, es un buen fondo de armario", explica.

En un mundo donde la moda puede parecer abrumadora, estos consejos prácticos y directos ofrecen una guía clara para simplificar el vestuario sin sacrificar la elegancia. La clave está en elegir bien, combinar inteligentemente y disfrutar de la versatilidad que un buen fondo de armario puede ofrecer.

Foto de archivo Dos personas hablando en la calle

Esta estructura básica permite crear una variedad de outfits con un número relativamente reducido de prendas, optimizando el espacio y facilitando las elecciones diarias. Guals sugiere que los pantalones son la base fundamental del armario masculino. Un buen comienzo consiste en tener al menos cuatro pantalones.

La cantidad de ropa

"Un par de jeans clásicos" es imprescindible para Montse Guals. Son versátiles y se pueden usar tanto en ocasiones informales como en eventos más relajados. La experta en imagen personal también menciona "un pantalón básico", como puede ser un chino o de corte clásico en un color neutro es esencial para combinaciones más formales o semi-formales.

Además, cree que es necesario "un pantalón técnico", ideal para actividades al aire libre o para un look casual pero cuidado. Este tipo de pantalón suele ofrecer comodidad y funcionalidad. Por último, Montse Guals menciona "un pantalón un poco más elegante". Es necesario para ocasiones especiales o reuniones de trabajo.

Para complementar estos pantalones, Guals recomienda contar con al menos tres tipos de prendas superiores. Esto incluye varios "jerseis básicos" en un color neutro puede ser muy útil para capas y combinar con distintos estilos de pantalones. Lo mismo con las "camisas de vestir lisas", ya que pueden ser utilizada para eventos formales y también para looks más casuales cuando se combina con jeans.

Alamy Stock Photo Hombre con un traje negro

No renuncia a alguna camisa con algún diseño o patrón añade un toque personal y permite mayor creatividad en los outfits. Por último, "tres camisetas" que proporcionan comodidad y versatilidad, perfectas para un look casual. Guals no solo se queda en la teoría; también ilustra su enfoque con un cálculo sencillo.

Una experta en moda

Si consideramos cuatro pantalones y tres partes de arriba, eso nos da un total de nueve prendas de arriba. Multiplicando esto por los cuatro pantalones, se obtienen 36 combinaciones diferentes. Esta lógica no solo muestra la efectividad de un fondo de armario bien estructurado, sino que también destaca cómo, con una selección cuidadosa, se pueden crear numerosos looks sin necesidad de llenar el armario de manera excesiva.

Montse Guals enfatiza que, más allá de la cantidad de ropa, la calidad de las prendas es crucial. Invertir en piezas duraderas y bien confeccionadas asegura que el armario no solo sea funcional, sino también estéticamente agradable y atemporal. Prendas de buena calidad tienden a resistir mejor el paso del tiempo y las tendencias, lo que permite al hombre tener un armario que perdura.