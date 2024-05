Educar en las emociones, el reto al que nos enfrentamos los padres hoy en día

Educar es un vaivén de emociones. Muchas veces intentamos hacerlo bien pero otras, no nos sentimos orgullosos o nos queda la sensación de que lo podíamos haber hecho mejor.

Además, tenemos un problema muy grave con la salud mental de nuestros hijos. Nos guste o no, es el momento que nos ha tocado vivir. Posiblemente la pandemia haya tenido mucho que ver, pero no lo podemos pasar por alto. Y ese, es el primer reto al que nos enfrentamos los padres de hoy en dia, porque a nosotros no nos han educado en las emociones.

Precisamente por eso, esta sección de hoy, va dirigida especialmente a nosotros, los padres.