"En 18 años, no había visto las patatas tan caras" le dice a Pilar García Muñiz, Raúl, frutero de Madrid

Pilar García Muñiz ha comenzado Mediodía COPE de este miércoles, ecuador del mes de mayo, en la frutería “La Nueva fresita de Castelló”, negocio que dirige Raúl Fernández, que a sus 34 años, lleva 18 como frutero. ¿Por qué desde una frutería? Porque entre las muchas cuestiones que nos ocupan en nuestro día a día, hay una en especial, la sequía que nos preocupa mucho.

Sequía que afecta a todo nuestro país y que tiene ya serias consecuencias en el campo. Algunas cosechas directamente se van a perder y otras serán más escasas que otros años. ¿Consecuencia de todo esto? Que habrá menos productos y encima serán más caros.

Y nos están advirtiendo de que lo vamos a notar especialmente en la fruta y la verdura. Para los amantes de los datos: en el último año se han incrementado un 2,9 % y un 11 %, respectivamente, los precios de frutas y verduras. Sin irnos muy lejos en el tiempo, a cómo estaban la sandía y el melón el año pasado, eran productos de lujo ya que llegaron a costar hasta 12 y 13 euros, precios que no todo el mundo se podía permitir.

Los altos costes de producción, algunas cosechas que no fueron buenas debido a la falta de lluvias y la alta demanda por las olas de calor que sufrimos, provocó que el precio se disparara hasta niveles nunca vistos. Y esto es lo que puede repetirse de nuevo este año.

"En 18 años, no había visto las patata tan caras"

La frutería “La Nueva fresita de Castelló”, situada en la calle Castelló de Madrid, lleva abierta desde 1944. En el exterior de la tienda tienen dos estantes con algunas cajas de tomates grandes de Conil, de Cádiz, con cajas de cerezas con un tamaño muy grande. En su interior hay frutas de todo tipo, va describiendo Pilar García Muñiz que, mientras entra a la frutería, mantiene confidencias con los oyentes de Mediodía COPE, "me encanta entrar en las fruterías porque es una explosión de color y diría también que de salud".

En el interior del establecimiento está Raúl, que tiene "La nueva fresita" y otra frutería en otro barrio, en ambos establecimientos ha notado como sus clientes siguen acudiendo y "comprando la calidad, pero la cantidad sí ha bajado".

Pero para Raúl la calidad es clave en su negocio pero cada día le cuesta más, "tener calidad en tu punto de venta está complicado porque está muy caro el género y hay que tenerlo caro en el punto de venta", le confiesa a Pilar.

Cada mañana cuando acude a Mercamadrid se lleva una sorpresa, "es el primer año que productos de primera necesidad como patatas o cebollas están a precios tan altos", confiesa Raúl que nunca antes había visto una subida tan importante en estos productos, "las verdudas y hortalizas del día a día es dónde más hemos notado esa subida".

"La patata es un producto de primera necesidad y está muy cara, es el primer año, en 18 que llevo en este negocio, que la vendo tan cara", recalca.

La sandía sigue estando muy cara

Sandías de gran calidad, muy buenas, pero muy caras y no van a bajar mucho, no van a estar a su precio real, "una sandía sale a 12 euros la pieza, el melón está caro porque aún no es nacional, ahora viene de Brasil, hasta agosto no será el mejor momento para el melón" le explica Raúl a Pilar que se interesa por frutas de temporada.

El melocotón está a 6,95 euros el kilo que es un precio alto. ¿Se vende igual que otros años esta fruta de temporada? "Con los día de calor se ha vendido bien porque tenía la gente ganas de fruta de hueso, pero sigue estando muy cara", contesta Raúl.

¿Y en el caso de las hortalizas qué es lo que más se ha encarecido? "Toda la hortaliza que tenemos es de huertas ecológicas tratadas directamente con el productor. Necesitamos agua, porque el tomate o toda la hortaliza y las frutas necesitan el agua y si no, no van a bajar los precios en toda la campaña", concluye.