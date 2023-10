La vicepresidenta de AMPAS de Gran Canaria, tras suspenderse las clases: "Es la primera vez"

Para las fechas en las que nos encontramos, sigue llamando la atención el calor que hace por todo nuestro país. Pero especialmente está siendo significativa la situación que viven en Canarias donde la AEMET mantiene la alerta amarilla, temperaturas en torno a los 35 grados, algo que no es habitual en las islas. Y a esto añade la humedad, que hace que la sensación térmica sea aún más asfixiante.

La situación es tan excepcional que el Gobierno canario ha decidido suspender las clases hasta el lunes porque dicen que en los colegios no se puede estar. De hecho, se han producido mareos y golpes de calor en algunos centros.

Marian Álvarez es la vicepresidenta de la Federación de AMPAS de la isla de Gran Canaria. Y además es madre de un niño de sexto de primaria.

Ahora mismo, y curiosamente, ha refrescado un poco el tiempo. Lo ha contado en 'Mediodía COPE'. "El calor es algo excepcional en octubre. En agosto tenemos un par de alertas por altas temperaturas. La novedad es que sea en octubre. Esto no es normal. Además, en los comedores escolares hay platos de cuchara. Imagínate".

Sobre la suspensión de las clases, explica que era algo que estaba sobre la mesa. "La inspección educativa, cuando ellos lo pidieron, no lo vio viable. Pero a medida en que los colegios empiezan a advertir que hay alumnos y docentes que sufren golpes de calor, ya era evidente que, en cualquier momento, iba a llegar una situación así", asegura en 'Mediodía COPE'.



Es habitual que se tome esta medida por lluvia, pero por calor, "es la primera vez en la historia que yo tenga conciencia y ya llevo unos años por aquí".

Los colegios no están habilitados para estas temperaturas y es algo necesario para "poder orientarlas hacia una mayor sostenibilidad energética. No es solamente el calor. Es la lluvia, el viento, la construcción de los centros. No diseñamos colegios para pensar en las personas que vamos a convivir dentro".

Por último, denuncia que "son bloques de hormigón grises. Y deberíamos pensar que hay sitios donde los niños, docentes y personal de administración y servicio pasan tas horas diarias, debería ser acogedor y seguro".