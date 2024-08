El verdadero objetivo de la persecución religiosa en Nicaragua: "Exterminar por completo la Iglesia"

Este fin de semana conocíamos la noticia de que dos nuevos sacerdotes, Denis Martinez y Leonel Balmazeda, junto a Carmen Sáenz, colaboradora de la Diócesis de Matagalpa, habían sido detenidos por la policía del Gobierno de Daniel Ortega,en Nicaragua.

Dos sacerdotes más en esta persecución que sufre la Iglesia Católica en el país caribeño desde 2018, el momento en el que se desataronlas protestas sociales contra el Gobierno por las reformas que se pretendían llevar a cabo.Las revueltas trajeron consigo la represión social y la Iglesia, alzó la voz y lo denunció. Fue a partir de entonces cuando se convirtió en uno de los objetivos a batir por el Gobierno.

Un régimen autoritario que encarcela y detiene a sacerdotes

En todo este tiempo, además, cinco grupos de sacerdotes han sido expulsados de Nicaragua con destino Roma desde Octubre de 2022. En total, 46 sacerdotes exiliados mientras el régimen autoritario detiene y encarcela a sacerdotes, prohíbe manifestaciones católicas y cierra proyectos sociales bajo la acusación de 'traición a la patria'.

Esta última detención la ha denunciado en su cuenta de Twitter, Martha Patricia Molina. Es abogada y autora del informe 'Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?' y lleva años dedicándose a investigar y a reflejar esta realidad y cómo las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno de Ortega son cada vez más complicadas. En'Mediodía COPE'hemos tenido oportunidad de hablar con ella para conocer más detalles sobre cómo evoluciona la situación en el país caribeño.





Se desconoce aún el paradero de los dos últimos sacerdotes detenidos por la policía a lo que Martha Patricia ha añadido que lo peor de todo esto es que “No solamente la detención impacta sobre los fieles católicos de su parroquia sino sobre la formación de los nuevos curas, era formador del Seminario Interdiocesano de Nuestra Señora de Fátima. Además, junto a ellos fueron secuestradas dos colaboradoras cercanas de la Diócesis de Managua: Doña Levia Gutiérrez y Doña Carmen Sáenz. No se tiene ninguna información por parte de la dictadura, no hay ninguna acusación formal en el sistema de justicia... están desaparecidos y los familiares no saben nada de ellos y en las cárceles de Nicaragua no brindan información. Esto se suma al secuestro de un joven que fue secuestrado en el mes de enero y cuando sus familiares preguntan por él, le dicen que vayan a buscarlo a la morgue”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





“Más del 70% del clero de la diócesis de Matagalpa está en el exilio"

Además, hace unos días conocíamos también la noticia de que el gobierno también cancelaba Cáritas de la Diócesis de Matagalpa junto a otras 14 ONGS. “Han sido más de 3.500 las organizaciones sin fines de lucro clausuradas arbitrariamente, más de 250 de la Iglesia cristiana Evangélica y más de 40 de la Iglesia Católica, lo que también impacta negativamente en los laicos. El régimen argumenta que estas no presenta en tiempo y forma su estado financiero pero esto no es verdad, no aceptan la documentación. Esto es lo que hacen para ilegilizar las organizaciones y acusarlas de lavado de activo, lo que le ocurre a la Iglesia Católica Nicaragüense.

Llama mucho la atención la inquina que este gobierno está mostrando contra la Diócesis de Matagalpa, una de las más golpeadas en esta cacería religiosa: su obispo, Monseñor Rolando Álvarez, está exiliado actualmente en Roma, la semana pasada conocíamos la detención del rector del Seminario San Luis Gonzaga, perteneciente también a estas diócesis, el sacerdote Jarvin Torres, y Denis Martinez, el último detenido, también de Matagalpa.

"El silencio de Mons. Rolando Álvarez sigue haciendo 'lío'"

“Más del 70% del clero de esta diócesis está en el exilio, desterrado o encarcelado y esto se debe al odio que tienen Rosario Murillo y Daniel Ortega tienen hacia Mons. Rolando José Álvarez. Aunque él siempre ha estado en silencio tanto en el destierro como mientras estaba detenido, con el silencio sigue “haciendo lío” tal y como nos decía el Papa. La dictadura pensaba que con el exilio de Mons. Rolando, caería por su propio peso la diócesis entera pero se ha sostenido a pesar de que su obispo no está presente físicamente”. Además, el papel de la Santa Sede en todo esto ha sido fundamental, lo que conocemos como 'la diplomacia vaticana'. “Es muy difícil sostener un diálogo con una dictadura, el Papa se ha pronunciado más de 13 veces respecto a la vulneración de derechos humanos que vive Nicaragua... hay gente que quiere un Papa que diga que 'hay que mandarlos a matar' pero esta no es la tarea de un religioso.

Para Martha Patricia, el objetivo real de esta persecución religiosa es claro: “Exterminar por completo la Iglesia Católica en Nicaragua, algo que no van a conseguir pero es lo que quieren., aunque esto parezca ilógico y sin sentido... es lo que sucede en Nicaragua. Además, nuestra invitada añadía que aunque la Iglesia va a seguir siendo el objeto de las persecuciones en el país caribeño, es necesario “seguir documentando y reportando todas las arbitrariedades que se están cometiendo”. Para, el, algo que no van a conseguir pero es lo que quieren., aunque esto parezca ilógico y sin sentido... es lo que sucede en Nicaragua. Además,en el país caribeño, es necesario