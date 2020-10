Superó el coronavirus en medio del tratamiento de un cáncer de colon

Javier Aranguren es filósofo y acaba de finalizar un largo periodo de 10 meses de tratamiento contra un cáncer de colon. En medio, ¿qué ha pasado? Pues que el COVID se hizo presente en su vida, le tuvo ingresado en una situación crítica, de la cual pudo salir para demostrarnos que aunque el camino sea duro, lo importante es no perder la templanza.

En Mediodía COPE ha explicado la amnesia que tuvo de casi un mes y lo que vio al despertarse: “Estuve en coma inducido y cuando fui despertando no sabía ni que estaba en un hospital, ni por qué estaba tumbado y que hacían unos fantasmas con pintas de astronautas rodeándome todo el día. Yo ingresé el 13 de marzo y el 8 de abril, coincidiendo con mi cumpleaños, me vino a la cabeza “oye, si yo fui a urgencias porque me encontraba mal””.

A Javier Aranguren le llegaron a derivar a la unidad de cuidados paliativos porque los médicos consideraron que ya no podían hacer nada más por él. Sin embargo, el trabajo de estos mismos profesionales, que se pusieron en contacto con médicos de otros países para investigar qué tratamiento podría salvarle la vida, hizo que superara el coronavirus.

Ahora ha finalizado el tratamiento de su cáncer de colon y continúa con la serenidad envidiable que ha mantenido a lo largo de estos meses en los que ha superado el cáncer y el coronavirus.