No solo "es el vecino" ni "cuanto peor mejor": las tres frases de nuestros políticos que son incomprensibles

Quedan cinco días para las elecciones generales del 23 de julio y, en estos días de apurar la campaña, no son pocos los políticos que están como locos por dar el mejor de los discursos, la frase que quede para la posteridad, y el mejor mítin para ser recordados, no solo en las urnas el próximo domingo, sino en los años venideros.

A estos días, podemos ver cómo se multiplican los mítines y los discursos, y, aunque se suelen ver con atención, se nos quedan en la memoria cuando hacen, sin querer, alguna pifia. Es lo que le ha pasado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que, en un mitín en Pamplona, ha dejado ojipláticos a los asistentes divagando sobre el infinito y el universo. Aquí puedes escuchar este inentendible discurso que ha dado.

Audio





Con ello quiso afear a la derecha porque, según él, niegan el cambio climático. Y sí, en Mediodía COPE su discurso nos ha recordado al de Buzz Lightyear en Toy Story: "Hasta el inifito y más allá".

No es el único momento estelar que ha tenido en sus discursos Zapatero, porque, en pleno 2009 en una cumbre del clima, se puso lo suficientemente místico como para no entenderlo. Estaba ante más de 120 jefes de Estado de todo el mundo y una frase que quedó para la posteridad es la de "tenemos que lograr unir el mundo para salvar la Tierra. La Tierra no pertenece a nadie salvo al viento". Ahí es nada.

Las frases icónicas de Mariano Rajoy

Zapatero no es ni mucho menos el único expresidente del Gobierno que ha tenido una de estas pifias en público y es que no podemos ni mucho menos olvidarnos de las frases memorables que nos ha dejado Mariano Rajoy durante años y años.

Sí, todos conocemos la de "un plato es un plato y un vaso es un vaso" o la de "cuanto peor, mejor" pero lo cierto es que este político no ha dejado de surtirnos con frases icónicas que han quedado para la posteridad. La última hace poco, en un mitin con Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla, en donde vino a decir, si lo traducimos, que no podría estar en su toma de posesión, pero que le acompañaría de forma espiritual.

Audio





Claro, la frase no se parece en absoluto a su significado y ha quedado, sin duda, para los anales de la historia. Aquí puedes escucharla.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cómo olvidar otra frase icónica que dijo en otro mitin, en Benavente, cuando dijo aquello de que era "el vecino el que quiere que sean los vecinos el alcalde", aunque, lo que quiso decir, era que era el partido más votado quien debía tener la alcaldía.

Tampoco se puede olvidar la comparación estratosférica que hizo la ministra de Sanidad del Gobierno de Zapatero, Leire Pajín, al decir que era "un acontecimiento histórico" que los dos presidentes "más importantes" del mundo se juntasen en un acto. Sí, con esto se venía a referir a Barack Obama y José Luiz Rodríguez Zapatero.