Encontró un techo, alimentos y atención gracias a Cáritas: conoce la historia de Tatiana

En España, según el último informe de la Fundación Foessa, 3 millones de hogares españoles se encuentran por debajo del umbral de la pobreza severa.Este informe señala además que la vivienda es el elemento principal de este problema, porque es el gasto que más desajuste económico provoca en las familias.Son muchos los estudios que determinan que la pobreza y la desigualdad se han convertido en elementos estructurales de nuestra sociedad.

Cáritas destina 486 millones de euros a los más vulnerables

Por ejemplo, segúnCáritas, la sucesión de crisis económicas y sociales está abocando al 26% de la ciudadanía a situaciones cada vez más complejas de exclusión social. Y aquí, la Iglesia juega un papel fundamental acompañando y asistiendo a todo aquel que lo necesita.Es el caso de Tatiana, quien llegó a España en noviembre de 2022 procedente de Colombia. Se vino con sus dos hijos que ahora tienen 15 y 11 años por una situación muy dura.Al llegar a España no sabía a quién acudir, no conocía a nadie. Fue al ayuntamiento y pidió ayuda a la Cruz Roja. En seguida, una trabajadora social le puso en contacto con Cáritas, y rápidamente tuvo acceso a un techo, alimentos y atención. Tatiana fue acogida en una residencia deCáritas durante dos meses. Gracias a esta entidad de la Iglesia, está tramitando su solicitud de asilo, tiene un hogar en el que vivir con sus hijos y se apuntó a un curso del SEPE.También tiene seguridad social, un trabajo a tiempo parcial con el que está ahorrando y, sobretodo, se siente protegida.

Hoy se ha presentado la Memoria Anual de Cáritas, correspondiente al ejercicio de 2023, donde hemos conocido una cifra récord de inversión de esta institución de la Iglesia: 486 millones y medio de euros destinados al acompañamiento de los más vulnerables.

"El 50% de las personas que acuden a Cáritas tienen trabajo pero los ingresos no llegan"

Natalia Peiro es la secretaria general de Cáritas y hoy nos acompañado en Mediodía COPE para contarnos todos los detalles referentes a la labor que ha realizado Cáritas durante este último año. Natalia nos ha contado que “las situaciones de pobreza que encontramos en Cáritas son personas que acumulan muchas dificultades. El 50% incluso tiene un trabajo pero no pueden cumplir un proyecto de vida con autonomía por que los ingresos no les llegan. También hay otras circunstancias: problemas de salud mental, situación de irregularidad adminsitrativa, trabajos incompatibles con el cuidado de menores... Son familias que no llegan a lo más fundamental. También hay otras situaciones extrema como personas sinhogar o víctimas de prostitución que siguen acudiendo a cáritas.

"Las personas en situación administrativa irregular enfrentan muchas trabas"

El hecho de que la mitad de los dos millones y medio de personas acogidas por Cáritas tengan trabajo es un dato positivo pero , sin embargo, no pueden acometer gastos importantes como el de una vivienda”.

Además, las personas en situación administrativa irregular también ha sido otro de los puntos fuertes en esta Memoria Confederal de Cáritas: “Son personas que tienen que enfrentar muchas trabas para regular su situación... eso tarda muchísimo tiempo. Una persona puede estar casi dos años contando con la ayuda de Cáritas si se encuentra en una situación irregular. Hemos querido preguntar también a nuestra invitada sobre el perfil del solicitante de ayuda y de acogida por parte de Cáritas, a lo que nos ha respondido que “Son personas con trabajos precarios o sin trabajo, mujeres con menores a su cargo y hay mucas personas en situación irregular y también muchas personas jóvenes a los que se acompaña en sus actividades y su formación”.