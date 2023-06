Puerto Seguro y Barbadillo del Pez, dos municipios con resultados electorales en el aire por motivos inéditos

Eso que dicen tantas veces los políticos en una noche electoral, aquello de “hay que destacar la normalidad con la que han transcurrido la jornada" no es aplicable a lo que pasó el pasado 28 de mayo en dos pueblos de Castilla y León.

Son Puerto Seguro en Salamanca y Barbadillo del Pez en Burgos. En estos dos pequeños municipios las elecciones fueron de todo menos tranquilas.

En el primero de los pueblos, de 62 habitantes, van a tener que repetirse los comicios, después de que el todavía alcalde y candidato del PP sacase la urna del colegio electoral durante la jornada electoral.





Y en el segundo, un pueblo de poco más de 100 habitantes está por ver si se repiten las elecciones o se impugna el resultado. Todo porque medio pueblo votó a un concejal que había fallecido una semana antes.

El concejal fallecido se llamaba Claudio Gómez, iba en las listas del PP como número 2 y resultó ser el segundo más votado. Pero sus votos no se contabilizaron al ser considerados “en blanco”, lo que desató el enfado de muchísimos vecinos del pueblo.

Y la pregunta es: ¿por qué le votaron estos vecinos si sabían que había muerto?

Falleció justo a una semana de que se celebren las elecciones y de forma repentina. Ya no podían nombrar suplente. Se encontraban fuera de plazo.

Los afectados por este asunto pidieron, a través de un escrito, reemplazar la candidatura de Claudio por la de Ángel presentando el certificado de defunción. La jueza lo aceptó, pero claro, no había tiempo de cambiar ya las papeletas a 5 días que estaban entonces de las elecciones. Se entendía que todo aquel que votase por Claudio votaría por Ángel.

Julián Hoyuelos es el candidato del PP, el que iba en la lista como número 1 y es todavía alcalde de Barbadillo del Pez. Pidió a los vecinos que voten a Claudio porque en realidad lo que están haciendo es votar a Ángel.

"Y como lo único que teníamos era que la mesa electoral lo había admitido, pues la gente votó por correo al difunto", explica a 'Mediodía COPE'.

La cosa fue que hubo un recurso a la decisión de la juez y ante una instancia superior. El PSOE presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Burgos que el cambio de candidato en Barbadillo se había realizado fuera de plazo. El Tribunal lo acepta, pero claro, la decisión no la conocen los vecinos hasta una hora antes de que se cierre la mesa electoral.

Lío montado además por lo que supone a la hora de alterar un resultado.

Esto es un pueblo pequeño y como tantísimos otros que hay en España por debajo de los 250 habitantes rigen las listas abiertas, es decir, que tú no votas a la lista de un partido sino a la persona en sí.

Por número de habitantes, Barbadillo podría presentar tres candidatos por lista, aunque ellos lo hacen con dos por aquello de no dividir más el voto. La gente vota a dos personas, una de cada lista y no tienen por qué ser la misma. Después, los tres más votados que son los que formarán la corporación municipal eligen al alcalde.

Vamos con el Resultado del 28 de mayo. 35 votos para Julián del PP, 34 para Claudio, 18 para un candidato del PSOE, 16 para el segundo de la lista del PSOE. Al no contar los votos de Claudio, queda el PP y los dos del PSOE, por lo que ¿qué va a pasar el 17 de junio? Pues que lógicamente si son dos contra uno tienen visos de salir adelante esta decisión

Bueno, a no ser que nadie decida ese día recoger su acta de concejal, cosa que para el todavía alcalde parece complicado. También está por ver qué puede pasar con el Tribunal Constitucional porque tras la decisión del Contencioso Administrativo de Burgos presentaron un recurso de amparo ante el alto tribunal. Sin embargo, no llega a tiempo. Por saturación de la plataforma, se acaba presentando dos minutos tarde.

Sea como fuere, el panorama es el siguiente: el ministerio del Interior en su web todavía no tiene publicado el resultado de Barbadillo del Pez porque eso está en el limbo. No saben si el TC aceptará ese recurso de amparo tras las alegaciones que han presentado o incluso cabe la posibilidad de que la Fiscalía acabe actuando. Pero vamos, el 17 de junio se constituye el ayuntamiento y no saben si tendrán nueva convocatoria electoral o nuevo alcalde. Todo por una persona que está claro no eligió morirse, pero cuyo plazo de hacerlo ha acabado en un lío administrativo y con medio pueblo enfadado.

En Puerto Seguro sí que van a tener que repetir las elecciones

Donde sí saben que van a tener que repetir las elecciones es en Puerto Seguro. Y todo por la “buena voluntad” si podemos llamarlo así de Evaristo Montero, el candidato del PP y actual alcalde, para que ningún vecino se quedase sin votar.

Evaristo es el actual alcalde, era también el candidato del PP y como cualquier vecino fue a votar.





Allí se encontró con un vecino que quería votar en nombre de su mujer porque esta tiene movilidad reducida y no podía moverse de casa. Él junto al presidente de mesa no se lo piensan dos veces y cogen la urna para llevar a casa de esta señora y pudiera votar.

Pero esto es ilegal. La urna tiene que estar custodiada en todo momento. Y no puede moverse del colegio electoral en ningún caso. Para las personas de movilidad reducida está el voto por correo.

Por eso, el PSOE no lo dudó aquel día y se fue a la Guardia Civil a denunciarlo. Ahora se está investigando además porque parece que el caso de la señora no fue único y pudo haber más visitas a domicilio.

Para que no haya sospechas, está claro que las elecciones volverán a celebrarse para que haya garantías, aunque en el PP dicen todavía no tener constancia. El actual alcalde dice que está muy tranquilo con el resultado, que está seguro volverá a salir.

En Puerto Seguro aquel día votaron 47 personas de las 58 que tiene el censo electoral. El resultado que ahora invalida la Junta Electoral dio dos concejales al Partido Popular y uno al PSOE.

Es el mismo resultado que se alcanzó en las anteriores municipales de 2019. Veremos si vuelve de nuevo repetirse que en este partido hay prórroga y penaltis.