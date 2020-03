¿Puedo llamar a un técnico si me rompe la lavadora?

El decreto del Gobierno para cerrar todas las actividades declaradas no esenciales anunciado el pasado domingo ha generado preguntas en los empresarios, los trabajadores y nosotros, los usuarios. Por ejemplo, si estás en casa y de repente se rompe la lavadora…¿puedes llamar a un técnico? ¿Y si se me rompe el fregadero, o no traga lo suficiente?

La pregunta es clara: ¿Estamos ante servicios esenciales? Y ahora vamos a plantearlas desde el punto de vista de una empresa de servicios. ¿Tienen claro cuándo pueden o cuándo no pueden actuar?

Mediodía COPE ha preguntado a una de estas empresas. Jonás Fernández está al frente de “Asistencia profesional del hogar” y ha explicado que los clientes no tienen claro si pueden dar aviso en un caso de urgencia: “La gente está muy perdida, no sabe cuándo nos tiene que llamar”.

Jonás está trabajando porque confirmó en el BOE que podía seguir haciéndolo. Su empresa se dedica tanto a servicios de urgencia como presupuesto de electricidad, cerrajería, albañilería y pintura. “El domingo no sabíamos si podíamos trabajar entonces el lunes miré el BOE y según el anexo podríamos realizar solo servicios urgentes de fontanería, electricidad y cerrajería, simplemente servicios urgentes” ha contado en Mediodía COPE.

Jonás Fernández, que es autónomo, también ha explicado en Mediodía Cope las dificultades por las

que está pasando con su empresa en esta situación de confinamiento generalizado. “Veo complicada esta situación e incluso estoy planteándome el cese temporal de la actividad total porque nosotros hacíamos entre 10 y 15 avisos diarios con una facturación mensual de unos 15.000 o 18.000 € y ahora mismo por ejemplo esta semana llevamos tres avisos con una facturación de unos 300 € más o menos” ha explicado.