La madre de una joven violada denuncia, en 'Mediodía COPE', el abandono que sufren de las instituciones

Los Mossos d'Esquadra mantienen abiertas varias investigaciones por presuntas nuevas agresiones sexuales en el centro comercial Magic de Badalona. En total hablaríamos de cuatro presuntas agresiones, la última de ellas a una niña de 11 años cuyos atacantes eran seis menores, y tres de los cuales, inimputables.

Una de estas agresiones la sufrió con 17 años la hija de Teresa Prados. Fue en el mes de agosto cuando la hija de Teresa fue atacada en ese centro comercial y agredida por una decena de jóvenes. Han pasado 9 meses y, ahora, Teresa denuncia el abandono institucional y policial que sufre la familia y especialmente la más afectada por todo: la víctima, Noelia.

"Está intentando recuperar su vida", es lo primero que cuenta Teresa en Mediodía COPE que denuncia el abandono con el que se están encontrando, "ella sufrió una agresión sexual en los baños del centro comercial Magic y vemos como se están convirtiendo en la cueva de impunidad para estos depredadores sexuales y nos encontramos con el abandono de las instituciones, de los Mossos, de Sanidad. Y no es un caso aislado, es la realidad de nuestras hijas".

Teresa quiere dejar claro públicamente que ese abandono comienza desde que la chica "se lo comunica a la psiquiatra del centro público donde la atienden, vemos incomprensión, no se activa ningún mecanismo, a día de hoy no tiene ayuda psicológica, y cuando decide denunciar ante los Mossos vemos esa dejadez, y ese desprecio ante la víctima, no hemos recibido ayuda de ningún agente que este involucrado en este circuito del que tanto se habla".

Las mujeres, las chicas están abandonadas, con miedo

"A raíz de la rueda de prensa nos han aconsejado una asociación donde psicólogas voluntarias le pueden ayudar, pero si no te mueves nadie se preocupa, y hasta que no hemos empezado a señalar la falta de inversión en Sanidad, en Educación..., nada. Las mujeres están pasando esto en silencio, abandonadas, con miedo, con vergüenza y el objetivo de esta camapaña es eso: no somos un expediente más para archivar. Basta de maltrato a la víctima. Dicen que el 93 % de las mujeres no denuncian, claro es que tienes que revivir ese día cada vez que vas a declarar, y si encima te sientes que te señalan a ti como culpable o que no estás colaborando, fíjate en lo que se convierte para una mujer, una niña que ha pasado por esto", lamenta la madre de Noelia.

Pese a la situación que están viviendo, sobre los agresores, Teresa quiere dejar claro que "no queremos cebarnos en ellos, ellos también son víctimas de la falta de inversión en educación, quizás en sus hogares, si tienen hogar, han sufrido maltratos, y al final del salvajismo solo podemos esperar salvajismo. Sería mala madre si solo quisiera echar la culpa a los chavales", dice sobre los agresores de su hija, que sigue esperando que las instituciones le hagan caaso, porque es la víctima.