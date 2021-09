La madre del español asesinado en Bataclán: "No supe que mi hijo estaba muerto hasta casi 24 horas después"

Este miércoles ha arrancado el macrojuicio del mayor atentado terrorista de Francia. Veinte acusados se sentarán en el banquillo acusados de planear, colaborar y llevar a cabo los ataques del 13 de noviembre de 2015 en París que acabó con la vida de 130 personas y con 490 heridos.

El acusado principal es Salah Abdeslam. Es el único superviviente de la célula de 10 hombres que perpetraron los atentados. El resto se suicidaron o murieron cuando la Policía consiguió reducirles. De los veinte acusados, cinco se les da por muertos en Irak o en Siria. Otro de ellos está en prisión en Turquía.

Entre los lugares donde atentaron está la Sala de conciertos Bataclán. Allí asesinaron a Juan Alberto González Garrido, el único español víctima de estos atentados. Cristina Garrido, madre de Juan Alberto, ha pasado este miércoles por los micrófonos de Mediodía COPE. Muy afectada por revivir de nuevo la muerte de su hijo, Cristina ha contado a Pilar García Muñoz lo que ella espera del proceso judicial: “Yo esperaría no haber tenido que venir nunca, que no hubieran asesinado a 130 personas. Pero como eso no es posible, espero al menos encontrar respuesta a todas las preguntas que tengo y que nadie me contesta”, ha explicado.

Cristina ha recordado las durísimas horas que vivió sin saber cómo se encontraba su hijo tras conocer que se había producido el fatal atentado. "Yo hablé con Juan Alberto aquella tarde y me dijo que iba a ir a un concierto de música. Por la noche me quedé dormida y una amiga me llamó para avisarme de que había habido un atentado en París en una sala de conciertos. A Juan Alberto le encantaba la música, pero no sabía si estaba en Bataclán. Empecé a llamarle pero no contestaba al teléfono. Tampoco su mujer, que estaba junto a él. Estuvimos más de una hora intentando hablar con la policía francesa y española o la embajada", ha rememorado Cristina entre lágrimas. "A las once, finalmente me llamó mi nuera para decirme que Juan Alberto estaba inconsciente. Y me fui rápidamente a París para estar junto a él", ha contado.

No supo de la suerte de su hijo hasta las siete de la tarde del día después del atentado. Yo esperaba que estuviera vivo. Fuimos de hospital en hospital preguntando por él, hasta que finalmente nos dieron la fatal noticia", ha explicado.