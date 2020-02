Los pisos colmena ya son una realidad en Madrid

Hasta hace unos días, los famosos pisos colmena eran una realidad solo en países asiáticos como Japón o China. Parecía que no iban a llegar a España, pero nada más lejos de la realidad. Desde hace meses ya operan con normalidad en Barcelona y, a falta de unos detalles legales, estos minúsculos habitáculos comenzarán a recibir a sus primeros anfitriones a finales de febrero, uno de los más de 500 propietarios que se calcula que reservarán una vivienda de este tipo es Carlota, una venezolana que vive en Murcia y que ya ha pagado la entrada.

En Mediodía COPE hemos hablado con ella, según nos ha contado, el piso le ha costado: “Reservé un habitáculo de pareja que son 315 euros”. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid está persiguiendo a este tipo de viviendas porque afirman que no tienen licencia. Además, pese a que se estén a punto de abrir, todavía se desconoce si los inquilinos podrán entrar en ellas. No obstante, Carlota reconoce sentirse tranquila ante esta posibilidad: “Una de las condiciones cuando uno reserva la casa es que ellos te reintegran el dinero sin problema. Sino sale me reintegran el dinero y ya”.

Carlota cuenta que se han decidido por esta opción porque los pisos en Madrid están a un precio demasiado elevado. Este habitáculo les permite a su marido y a ella ahorrar unos meses para poder permitirse un hogar más grande en la capital de España: “es una opción temporal para uno poder ahorrar algo lo suficiente como para poder estabilizarte en un lugar mejor”. Aunque, como cuenta, eligieron el piso colmena porque están todo el día en la calle trabajando y solo usan su casa para dormir.

Sobre el piso, Carlota reconoce que solo “tiene una cama matrimonial” y “unas estanterías donde colocar las cosas”. El piso carece de ventanas y los baños son compartidos con los diferentes inquilinos de la “colmena”. El caso de Carlota muestra que los pisos colmena ya son una realidad en España.