Los padres de un colegio de Granada denuncian estar haciendo turnos para limpiar el comedor: "Es insostenible"

Si de algo podía presumir el colegio público Eugenia de Montijo, en Granada, era de tener uno de los mejores servicios de comedor de toda la ciudad. De hecho, muchas familias de los 160 niños y niñas que comen a diario allí escogieron este centro, entre otras razones, precisamente por la buena fama que tiene su menú y comida.

Sin embargo, hace unos 15 días los padres y madres de este colegio recibieron un aviso de la directora: Nadie se estaba haciendo cargo del servicio de limpieza del comedor de sus hijos. La dirección del colegio se puso en contacto con el Ayuntamiento y con la Junta de Andalucía, pero no obtuvieron respuesta. Así que no han tenido más remedio que pedir al AMPA, la asociación de madres y padres del colegio, ayuda para poder limpiar el lugar en el comen sus hijos.

Y así están desde entonces las familias, haciendo turnos para limpiar el comedor y que no se produzca ningun tipo de problema de salubridad por falta de higiene. Una situación cada vez más insostenible, como señala la presidenta del AMPA, Laura Camprubí. "No puedes tener el comedor donde comen unos niños todos los días de esa manera". Los padres no saben muy bien cómo se ha podido llegar a esta situación, en la que denuncian que tanto el Ayuntamiento como la Junta se lavan las manos, achacando uno que es competencia del otro, y viceversa. "Nadie intenta solucionar el problema", acusa Laura Camprubí.

Turnos para que los niños puedan seguir disfrutando de un comedor limpio

Mientras tanto, los padres del centro se organizan como pueden para que cada día todo quede limpio para que los pequeños puedan usar el comedor al día siguiente. "Organizamos la semana pasada una reunión por parte de la dirección del colegio y del AMPA, y hablamos con todos los usuarios del comedor para ver cómo procedíamos", comenta Camprubí. La mayoría decidió que se hicieran turnos para que de manera voluntaria los padres se encargaran durante estas dos semanas de la limpieza, y así dar un margen de 15 días a la Administración para contestar los escritos que les han hecho llegar al respecto.

Hay turnos de mañana y de tarde, y lo han cuadrado de manera que no siempre vayan los mismos padres, aunque ha habido familias cuyos niños no acuden al comedor que también se han ofrecido a echar una mano, según cuenta la presidenta del AMPA.

"Te puedes imaginar cómo estaba el suelo... Te quedabas pegado", indica esta madre sobre cómo se encontraron el comedor el primer día que acudieron a limpiar.

Siguen pagando la cuota del comedor

A pesar de las pésimas condiciones del espacio, a los padres de este colegio granadino no les queda otra que seguir pagando religiosamente cada mes la cuota del comedor, algo que no entienden muy bien. "Se supone que la cuota del comedor cubre también la limpieza, una cosa va con la otra, un sitio donde comes no puede estar sucio", apunta la presidenta del AMPA.

Los padres se lamentan de que uno de los mejores comedores escolares de la ciudad haya llegado a este punto. Por eso, si sigue así la situación, se plantean tomar otro tipo de medidas. "No vamos a asumir la limpieza del comedor durante todo el curso", advierte Laura Camprubí, que espera que la Administración les dé alguna respuesta o solución en los próximos días.