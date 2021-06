Lorena Fernández: "¿Deberían haber viajado cuando la pandemia no ha terminado?"

Audio

Es el brote más grande de COVID detectado en España desde que la pandemia empezó hace quince meses en nuestro país. Hablamos del originado la semana pasada en Palma de Mallorca a raíz de varios viajes de estudio, de los viajes finales de curso, que realizaron cientos de estudiantes desde distintos puntos de la península a la isla. Recordemos, hay que recordar que el año pasado no hubo y que este se han vuelto a retomar.

El número de contagios por el virus asociados a este brote no deja de crecer y ya afecta, como te contaba, a ocho Comunidades Autónomas. Al margen de las cuatro mil personas que se calcula permanecen en cuarentena está el número de positivos confirmados. Son cerca de 900, casi la mitad en Madrid. Y se prevé que el número siga aumentando. La parte positiva es que el pronóstico de prácticamente todos es bueno. Solo hay 12 estudiantes ingresados ahora mismo en Mallorca y con carácter leve.

Esa es la parte positiva porque luego está la polémica. La de que cerca de 500 se encuentran a la fuerza en cuarentena en dos hoteles de Palma. Obligados por el Gobierno balear, el que preside la socialista Francina Armengol que ha llegado a poner policías a las puertas de estos establecimientos para controlarlos. Y es que la mayoría de estos jóvenes, sean positivo o no, son menores de edad. Un problema ahí por la logística de tener a sus tutores legales, sus padres, a distancia. Pero la cuestión más grave es si se puede obligar por la fuerza a alguien a quedarse en un hotel. En 'Herrera en COPE' hemos hablado con Juan Pedro. Es uno de esos jóvenes ahora mismo aislados. Se pregunta qué va a ocurrir: “Pero la incertidumbre que tenemos todos nosotros es por qué nos tienen que mantener en el hotel confinados, en el anterior porque, supuestamente, había una positivo que era un trabajador del hotel. Que finalmente era mentira porque nos enseñaron la PCR, todos los trabajadores negativos, y ninguno dio positivo. Y nosotros estábamos encerrados. Pero tú mirabas por la ventana y veías alemanes bañándose en la piscina, sin mascarilla por los pasillos, saludando a la policía sin mascarilla. Es una injusticia”.

Y Luis es padre de unos de esos chavales que está en ese hotel COVID: “Recibiendo toda clase de presiones en el hotel, ¿eh? Para que se fueran al hotel medicalizado. Pero toda clase de presiones, ¿eh? Que si es obligatorio, que si están incumpliendo. Algunos niños han cumplido 18 años y son mayores de edad y otros son menores de edad. Que pensábamos, incluso, que se estaban vulnerando los derechos de los menores, ¿eh?”

Aquí está esa duda. Dejarles salir si no han tenido contacto estrecho. O no dejarles porque, la verdad, no se sabe a ciencia cierta donde han estado unos y otros. Y todo ello teniendo en cuenta una cuestión que complica todo: que son menores de edad.

Y parece que por fin hay acuerdo, fumata blanca, para ese primer pacto sobre las pensiones. Acuerdo en el que el Gobierno, al final, ha ido rebajando sus pretensiones iniciales y tal y como hemos contado en COPE se deroga el factor de la sostenibilidad, ese por el que el ministro Escrivá pretendía que a partir del año 2023 se fuera rebajando la prestación de los nuevos pensionistas, en teoría, para ir adecuándola a la esperanza de vida.