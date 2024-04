Las monjas que ahora pueden vender sus dulces gracias a un coche compartido: "Nos daba risa"

En Paredes de Nava, en Palencia, se está llevando a cabo desde hace algún tiempo, un proyecto de repoblación que ya ha traído 120 nuevos vecinos al pueblo. Buscan cuáles son las necesidades laborales de la zona y ofrecen estos trabajos a personas que cumplan con el perfil y con los requisitos exigidos. Para hacer más cómoda la vida a los nuevos habitantes de Paredes se quiso facilitar los desplazamientos por la zona.

Para ello, se han puesto a disposición de los vecinos unos coches eléctricos que se alquilan a través de una aplicación móvil. Luis Calderón, el alcalde de este pueblo, nos ha contado que “la movilidad es fundamental dentro de esta política de repoblación, la gente hasta que no se asienta y no tiene el trabajo consolidado no tiene los fondos suficientes para adquirir un vehículo y mientras tanto, ese coche les puede resolver muy bien determinadas necesidades”.

En ese pueblo viven también las hermanas Brígidas. Tienen su monasterio, el monasterio de la Inmaculada,justo al lado del ayuntamiento y son conocidas por preparar un postre muy famoso: los Canutillos de Crema, que tienen un éxito rotundo en toda Palencia.

Son tan famosos que les han llevado a ferias de alimentos por toda la provincia pero hace unos meses el motor de la furgoneta en la que hacían sus desplazamientos se rompió y se quedaron sin su medio de transporte.

En 'Mediodía COPE' hemos tenido oportunidad de charlar con Sor Irene, una de las siete monjas de clausura que pertenece a esta congregación. Intentaron buscar soluciones pero nada les encajaba y sobrevivían a base de favores de vecinos hasta que una de estas les propuso utilizar los nuevos coches eléctricos que habían llegado a Paredes.

Aprender a utilizar un nuevo coche y un nuevo móvil

Lo que para la mayoría puede parecer algo sencillo como un móvil, para estas hermanas no lo era tanto. No tenían teléfono y tuvieron que comprarse uno, aprender a utilizarlo y, lo más importante, aprender a usar la aplicación de los coches eléctricos para poder reservarlos.

Aunque una de las hermanas ya se está preparando para el examen de conducir, por ahora, Sor Irene, es la única de la congregación que conduce y aprender a llevar estos coches ha sido todo un reto para ella. Nos cuenta que en dos ocasiones diferentes “se bloqueó la camioneta al llevar tanto tiempo abierta, tuvimos que cerrarla para poder volverla a abrir a través de las aplicaciones”. Gracias a estos coches eléctricos que utilizan las hermanas de forma gratuita a través de un código de descuento, pueden transportar sus dulces a todos los lugares que los solicitan. El éxito de estos postres artesanos es cada vez mayor e incluso las han invitado a aprender más sobre repostería en una famosa escuela de alta cocina de Madrid. Entre algunas de sus especialidades encontramos las pastas castellanas, las rosquillas castellanas de baño, las pastas de avena con almendra, las cocadas con coco que procede de Sri Lanka, las flores de Santa Brígida y por supuesto, la joya de la corona, sus canutillos de crema.